Webb kosmiskais teleskops atklāj ātrgaitas reaktīvo straumi Jupitera atmosfērā

NASA Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ir veicis aizraujošu atklājumu Jupitera atmosfērā - ātrgaitas strūklas straumi, kas atrodas virs planētas ekvatora un aptver vairāk nekā 3,000 jūdzes. Šī jaunā funkcija sniedz vērtīgu ieskatu mijiedarbībā starp Jupitera vētrainās atmosfēras slāņiem un izceļ Webb teleskopa unikālās iespējas.

Rikardo Hueso no Basku zemes universitātes Bilbao, Spānijā, pētnieku grupa izmantoja datus no Veba tuvās infrasarkanās kameras (NIRCam), kas tika uzņemta 2022. gada jūlijā. Teleskopa agrīnās izlaišanas zinātnes programma, ko kopīgi vadīja Imke de Paters no Kalifornijas Universitātes Bērklijā un Tjerijs Fušē no Parīzes observatorijas centās tvert Jupitera attēlus ik pēc 10 stundām vai vienas Jupitera dienas, izmantojot dažādus filtrus, lai noteiktu izmaiņas nelielos objektos dažādos planētas augstumos. atmosfēra.

Webb iegūtie augstas izšķirtspējas attēli pārsteidza pētniekus, atklājot izteiksmīgas iezīmes, kas iepriekš tika novērotas kā izplūdušas dūmakas. Izsekojot šīm iezīmēm līdzās Jupitera ātrajai rotācijai, komanda ieguva labāku izpratni par planētas atmosfēras dinamisko raksturu. Konkrēti, viņi varēja identificēt vēja šķēres vai reģionus, kur vēja ātrums mainās atkarībā no augstuma vai attāluma, un izsekot ātrgaitas strūklas straumei.

Jupitera atmosfēra sastāv no vairākiem slāņiem, un Webb unikālās attēlveidošanas iespējas ļāva zinātniekiem analizēt dažādus augstumus un izolēt strūklas plūsmu. Šis atklājums sniedz vērtīgu informāciju par Jupitera atmosfēras dinamiku un kalpo kā apliecinājums Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa jaudīgajām novērošanas iespējām.

Avoti:

- NASA

- Kalifornijas Universitāte, Bērklija

– Parīzes observatorija