NASA Moon Rover prototips pabeidz Mēness šķēršļu kursu

By

NASA jaunā mēness rovera prototips VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) ir veiksmīgi pabeidzis šķēršļu joslu, imitējot Mēness virsmas nelīdzeno reljefu. Roveram ir paredzēts starts uz Mēness dienvidu polu 2024. gada novembrī ar raķeti SpaceX Falcon Heavy.

Lai pārbaudītu VIPER mobilitāti, NASA Glenn pētniecības centra Klīvlendā inženieri izveidoja simulētu Mēness vidi ar lieliem akmeņiem, stāvām nogāzēm un dziļiem krāteriem. Roveris nolaidīsies Mons Mouton kalnā, kas atrodas netālu no Mēness dienvidu pola, un tā aptuveni 100 dienu ilgās misijas laikā tā uzdevums būs raksturot Mēness vidi turpmākās Artemis programmas nolaišanās vietas izvēlei.

NASA kopīgoja video par rovera nesenajiem mobilitātes testiem, demonstrējot tā spēju pārvarēt iespējamās problēmas, ar kurām tas saskarsies uz Mēness virsmas. Pārbaudes ietvēra manevrēšanu pa stāvām nogāzēm, krāteru šķērsošanu un pārvietošanos plūstošām smiltīm līdzīgā augsnē. Šo testu veiksmīga pabeigšana liecina, ka VIPER ir labi aprīkots, lai izpētītu Mēness nelīdzeno reljefu.

NASA Artemis programmas ietvaros, kuras mērķis ir izveidot pastāvīgu Mēness apmetni, VIPER būs izšķiroša loma vietu noteikšanā, kur var iegūt ūdeni un citus resursus, lai atbalstītu ilgstošu uzturēšanos uz Mēness. Turklāt VIPER misija cenšas atklāt sasalušā ūdens un citu gaistošo vielu izcelsmi uz Mēness, to saglabāšanos miljardu gadu garumā un to izkļūšanu no Mēness augsnes.

NASA Džonsona kosmosa centra Hjūstonā inženieri ir pārbaudījuši arī VIPER pēdējo zinātnes instrumentu Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT ir rotējoša perkusīva urbjmašīna, kas tiks izmantota, lai izgūtu augsnes atgriezumus no līdz pat trīs pēdām zem Mēness virsmas. Šis instruments sniegs vērtīgus datus par Mēness augsnes izturību, kompaktumu un temperatūru.

Veiksmīga VIPER mobilitātes testu pabeigšana un tās galīgā zinātniskā instrumenta integrācija tuvina NASA, lai atklātu Mēness dienvidu pola noslēpumus un pavērtu ceļu turpmākai Mēness izpētei.

Avoti:

- NASA Mēness rovera VIPER prakse atstāj savu Mēness nolaišanās ierīci (video)

– NASA/Ames pētniecības centrs

– NASA/Glenn pētniecības centrs

– NASA/Roberts Markovičs

– NASA amatpersonas