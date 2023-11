Eksoplanetu salīdzināšana: jauna pieeja dzīvības atklāšanai ārpus Zemes

By

Pieaugot atklāto eksoplanetu skaitam, dzīvības meklēšana ārpus Zemes ir kļuvusi arvien aizraujošāka. Lai gan galvenā uzmanība tika pievērsta šo attālo pasauļu atmosfēras sastāva analīzei, nesen veikts pētījums apgalvo, ka planētas atmosfēras salīdzināšana ar blakus esošo planētu atmosfēru var nodrošināt efektīvāku metodi dzīvības pazīmju noteikšanai.

Planētas zvaigžņu sistēmā veidojas no viena un tā paša gružu diska, kā rezultātā veidojas līdzīgas kompozīcijas. Lai gan dažas molekulas var migrēt un izraisīt nelielas sastāva atšķirības starp ārējām un iekšējām planētām, kopējais sastāvs joprojām ir samērā konsekvents. Pētījums, kas publicēts arXiv priekšdrukas serverī, liecina, ka atmosfēras oglekļa daudzuma salīdzināšana varētu būt daudzsološs risinājums.

Ogleklis, dzīvības pamatelements uz Zemes, arī viegli uzsūcas ūdenī un var būt saistīts ģeoloģiskos veidojumos. Tāpēc, ja eksoplanetā apdzīvojamajā zonā ir ievērojami mazāks atmosfēras oglekļa daudzums, salīdzinot ar līdzīgām pasaulēm savā sistēmā, tas varētu liecināt par ūdens un organiskās dzīves klātbūtni.

Mūsu pašu Saules sistēmā Zeme, Venera un Marss atrodas Saules apdzīvojamajā zonā. Tomēr Zemes atmosfēra galvenokārt sastāv no slāpekļa un skābekļa, un tajā ir tikai neliela oglekļa dioksīda daļa. Turpretim Venērai un Marsam ir atmosfēra, kas galvenokārt sastāv no oglekļa dioksīda. Krasais Zemes atmosfēras oglekļa satura kontrasts izceļ to kā, iespējams, apdzīvotu pasauli.

Lai demonstrētu šo pieeju, pētnieki koncentrējās uz Trappist-1 zvaigžņu sistēmu, kurai ir zināmas septiņas planētas, no kurām trīs atrodas apdzīvojamajā zonā. Izmantojot gaidāmā Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa (JWST) iespējas, zinātnieki cer atklāt atmosfēras oglekļa dioksīda līmeni uz Trappist-1 planētām. Desmit vai vairāk skaidri trapistu pasaules tranzīti sniegtu pietiekami daudz datu, lai noteiktu, vai tajā ir pazemināts CO2 līmenis, padarot to par spēcīgu kandidātu turpmākai izpētei.

Ir svarīgi atzīmēt, ka noplicināts CO2 līmenis vien negarantē dzīvības klātbūtni. Akmeņi, okeāna veidojumi un pat planētu bloķēšana plūdmaiņu dēļ var izraisīt zemu oglekļa saturu atmosfērā. Tomēr šī novatoriskā pieeja varētu identificēt eksoplanetas, kuras ir vērts turpināt izmeklēt, un, iespējams, ļautu mums tuvāk apstiprināt ārpuszemes dzīvības esamību.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir eksoplaneta?

A: Eksoplaneta ir planēta, kas riņķo ap zvaigzni ārpus mūsu Saules sistēmas.

J: Kas ir apdzīvojamā zona?

A: Dzīvojamā zona, kas pazīstama arī kā Goldilocks zona, ir reģions ap zvaigzni, kur apstākļi ir piemēroti šķidram ūdenim uz planētas virsmas.

J: Kas ir Džeimsa Veba kosmiskais teleskops?

A: Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST) ir gaidāmā kosmosa observatorija, kas ir paredzēta Habla kosmiskā teleskopa nomaiņai. Tam būs ievērojami uzlabotas Visuma izpētes iespējas, tostarp eksoplanetu atmosfēras analīze.

J: Kas ir atmosfēras ogleklis?

A: Atmosfēras ogleklis attiecas uz oglekli saturošu gāzu klātbūtni planētas atmosfērā, piemēram, oglekļa dioksīdu.

J: Kā atmosfēras ogleklis var norādīt uz dzīvības klātbūtni?

A: Noplicināts atmosfēras oglekļa līmenis, salīdzinot ar citām planētām tajā pašā sistēmā, var liecināt par ūdens un organiskās dzīvības klātbūtni uz potenciāli apdzīvojama eksoplaneta. Tomēr arī citi faktori un procesi, piemēram, ģeoloģiskie veidojumi un plūdmaiņu bloķēšana, varētu veicināt zemu oglekļa saturu atmosfērā.