Jauns pētījums paredz, ka cilvēki un zīdītāji uz Zemes var izdzīvot tikai vēl 250 miljonus gadu

Saskaņā ar jaunu pētījumu, kas publicēts žurnālā Nature Geoscience, cilvēki un citi zīdītāji uz Zemes var pastāvēt tikai vēl 250 miljonus gadu. Pētījumā prognozēts, ka 250 miljonu gadu laikā kontinenti sadursies un veidos vienu masīvu zemes bloku ar nosaukumu Pangea Ultima. Šis jaunais superkontinents atradīsies gar ekvatoru Zemes tropiskajā reģionā.

Pētnieki izmantoja datorsimulācijas, lai prognozētu kontinentālās izmaiņas un atmosfēras izmaiņas miljoniem gadu. Viņi atklāja, ka zemes masu sadursme, veidojot Pangea Ultima, var radīt superkontinentu ar vulkānisko aktivitāti, kas izdala oglekļa dioksīdu. Apvienojumā ar palielinātu saules enerģiju un augstāku oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā šie apstākļi, iespējams, padarīs Pangea Ultima neviesmīlīgu zīdītājiem.

Vadošais autors Alekss Farnsvorts, meteorologs un paleoklimata modelētājs no Bristoles universitātes, tviterī paziņoja, ka ārkārtējais karstums Pangea Ultima var izraisīt zīdītāju un citu dzīvību masveida izzušanu. Neskatoties uz to, ka zīdītāji spēj izdzīvot dažādos klimatiskajos apstākļos, tiem ir termiski fizioloģiski ierobežojumi un tie var izturēt tikai noteiktu temperatūras diapazonu. Jaunais pētījums liecina, ka liela daļa Pangea Ultima būs ļoti karsta un sausa, padarot to zīdītājiem neapdzīvojamu.

Pētījums arī rada jautājumus par citu planētu un pavadoņu apdzīvojamību Saules sistēmā. Farnsvorts salīdzināja Pangea Ultima ar tādām planētām kā Marss un Venera, liekot domāt, ka jaunais superkontinents apdzīvojamības ziņā būtu tuvāk Venērai. Šis pētījums izceļ tektonikas nozīmi, nosakot, vai vieta ir apdzīvojama vai nē.

Pētnieki atzīmēja, ka dzīvība kopumā varētu izzust Pangea Ultima, ja temperatūra paaugstināsies līdz tādam līmenim, ka augi vairs nevar veikt fotosintēzi. Tas izraisītu skābekļa līmeņa pazemināšanos atmosfērā. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai saprastu, kā augi varētu pielāgoties šajā nākotnes vidē.

Kopumā šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu Zemes nākotnē un iespējamās problēmas, ar kurām zīdītāji, tostarp cilvēki, var saskarties nākamajos miljonos gadu.

