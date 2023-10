Krievija paredz jaunas kosmosa stacijas palaišanu 2027. gadā

By

Krievija plāno 2027. gadā palaist savu kosmosa staciju, teikts prezidenta Vladimira Putina paziņojumā. Maskavas kosmosa aģentūra Roscosmos pieņēma lēmumu būvēt savu orbitālo priekšposteni pagājušajā gadā pēc tam, kad paziņoja par aiziešanu no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS). Šis solis tiek veikts, jo SKS resursi beidzas, un Krievija uzskata, ka ir nepieciešama pilnvērtīga stacija, lai turpinātu kosmosa izpētes centienus.

Starptautiskā kosmosa stacija, kas tika uzsākta 1998. gadā, ir bijusi starptautiskās diplomātijas un sadarbības simbols. Tomēr pēc Ukrainas kara lielā mērā atdalīta no Rietumiem, Krievija ir nolēmusi turpināt savu kosmosa staciju. Lai gan Krievijas izstāšanās no SKS tika plānota 2028. gadā, Roscosmos boss Jurijs Borisovs uzsvēra, ka Krievijai jārīkojas ātri, lai izvairītos no atpalicības kosmosa izpētē. Borisovs paziņoja, ka SKS tuvojas sava ekspluatācijas laika beigām un, visticamāk, tiks pārtraukta līdz 2030. gadam.

Krievijas orbitālās stacijas izveide līdz 2024. gadam ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka Krievija saglabā savas spējas un saglabā konkurētspēju ar citiem globālajiem spēlētājiem. ASV, Eiropas Savienība, Kanāda un Japāna ir uzsākušas kopīgu projektu jaunas kosmosa stacijas izstrādei. Ķīnas kosmosa stacija Tiangong arī atrodas orbītā, savukārt privātie uzņēmumi arvien vairāk interesējas par savu staciju būvniecību, jo samazinās kosmosa ceļojumu izmaksas.

Papildus jaunajai kosmosa stacijai Putins atkārtoti apliecināja Krievijas apņemšanos īstenot Mēness nolaišanās programmu. Neraugoties uz misijas Luna-25 neveiksmi šī gada sākumā, Putins uzsvēra, ka kļūdas ir kosmosa izpētes sastāvdaļa un iegūtā pieredze tiks izmantota turpmākajās misijās. Luna-25, kuras mērķis bija izpētīt Mēness dienvidu polu, meklējot potenciālas cilvēku bāzes pazīmes, avarēja pirms nosēšanās, bet Indijai neilgi pēc tam izdevās panākt nosēšanos uz Mēness.

Ar saviem ambiciozajiem plāniem par jaunu kosmosa staciju un nepārtrauktiem Mēness izpētes centieniem Krievija ir apņēmības pilna saglabāt savu vietu kā nozīmīga kosmosa izpētes jomā.

Jautājumi un atbildes:

1. Kāpēc Krievija būvē savu kosmosa staciju?

Krievija paziņoja par aiziešanu no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), jo tā ir lielā mērā atdalīta no Rietumiem pēc kara Ukrainā. Valsts redz nepieciešamību pēc pilnvērtīgas stacijas, lai turpinātu kosmosa izpētes centienus, jo SKS resursi izsīkst.

2. Kad tiks palaista Krievijas jaunā kosmosa stacija?

Krievija plāno palaist savu jauno kosmosa staciju 2027. gadā, orbītā novietojot pirmo segmentu. Stacijas ātra celtniecība ir ļoti svarīga, lai neatpaliktu no globālajiem konkurentiem.

3. Kādas citas kosmosa stacijas pašlaik atrodas orbītā?

Līdzās Krievijas plānotajai kosmosa stacijai ir arī Ķīnas kosmiskā stacija Tiangong. Arī privātie uzņēmumi ir ieinteresēti būvēt savas stacijas, jo kosmosa ceļojumu izmaksas turpina samazināties.

4. Kāda ir Krievijas nostāja attiecībā uz Mēness izpēti?

Neskatoties uz tās Luna-25 misijas neveiksmi šī gada sākumā, Krievija joprojām ir apņēmusies īstenot savu Mēness nosēšanās programmu. Prezidents Putins uzsvēra, ka kļūdas ir kosmosa izpētes sastāvdaļa un iegūtā pieredze tiks izmantota turpmākajās misijās.