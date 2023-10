Saules aptumsums “Uguns gredzens” aizrauj miljoniem zemes iedzīvotāju

Miljoniem cilvēku visā pasaulē pārsteidza nesenais saules aptumsums "uguns gredzenā". Tomēr, lai gan lielākā daļa no mums vēroja aptumsumu no Zemes, spēcīgs ASV laika pavadonis nodrošināja atšķirīgu skatījumu no kosmosa. Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas (NOAA) satelīts GOES-East fiksēja Mēness dominējošo aptumsuma ēnu, kas šķērso planētu no 22,300 XNUMX jūdžu attāluma.

Saules aptumsumi notiek, kad Mēness iet starp Sauli un Zemi, metot ēnu uz mūsu planētas virsmas. Nesenais aptumsums bija "gredzenveida Saules aptumsums", kurā Mēness atrodas tālāk no Zemes. Tādējādi mēness šķiet mazāks un pilnībā neaizsedz sauli. Tā vietā tas rada skaistu “uguns gredzena” efektu, atstājot redzamas plānas mūsu zvaigznes kontūras.

Tiem, kuri neatradās tiešā aptumsuma ceļā, joprojām bija iespējams vērot daļēju aptumsumu, izmantojot apstiprinātas saules brilles. Tomēr nākamais pilnais Saules aptumsums ASV un Ziemeļamerikā notiks 8. gada 2024. aprīlī. Līdz tam nākamais gredzenveida aptumsums virs ASV notiks tikai 21. gada 2039. jūnijā.

Gan pilnie, gan gredzenveida Saules aptumsumi ir īpaši notikumi, kas rada daudz astronomisku satraukumu. Tie ir salīdzinoši reti gadījumi, tāpēc tie ir ļoti gaidīti. Tāpēc, kad notiks nākamais aptumsums, noteikti izbaudiet šovu.

Avoti:

– Nacionālā meteoroloģiskā dienesta Tampabejas birojs

- NASA