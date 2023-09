Skriemeļu cilmes šūnu unikālā loma audzēja metastāzēs mugurkaulā

By

Weill Cornell Medicine pētnieki ir atklājuši, ka skriemeļu kauli, kas veido mugurkaulu, ir iegūti no atšķirīga veida cilmes šūnām, kas veicina audzēja metastāzes. Izmantojot kauliem līdzīgus "organoīdus", kas izveidoti no mugurkaula cilmes šūnām, pētnieki identificēja proteīnu, ko sauc par MFGE8, kam ir nozīmīga loma audzēju tendences izplatīties uz mugurkaulu, nevis citiem kauliem. Šis atklājums atklāj mugurkaula traucējumus un palīdz izskaidrot, kāpēc cietie audzēji bieži metastējas uz mugurkaulu.

Skeleta cilmes šūnas, kas rada kaulus un skrimšļus, tika izolētas no pelēm, pamatojoties uz virsmas proteīnu marķieriem. Gēnu aktivitātes analīze atklāja, ka skeleta cilmes šūnām no dažādiem kauliem bija atšķirīgi gēnu ekspresijas modeļi. Pēc tam pētnieki identificēja īpašu mugurkaula cilmes šūnu marķieru kopumu un apstiprināja to lomu mugurkaula kaulu veidošanā, veicot turpmākus eksperimentus.

Iepriekšējās teorijas liecināja, ka audzēju izvēle metastāzēm mugurkaulā, kas pazīstama kā "mugurkaula tropisms", bija saistīta ar asins plūsmas modeļiem. Tomēr pētnieki atklāja pierādījumus tam, ka mugurkaula cilmes šūnas varētu būt atbildīgas par šo parādību. Sākotnējā metastātisku audzēja šūnu sēšana galvenokārt notika apgabalos, kur atrodas skriemeļu cilmes šūnas un to pēcnācēju šūnas.

Komanda novēroja, ka mugurkaula cilmes šūnu noņemšana novērsa atšķirību metastāžu biežumā starp mugurkaulu un garajiem kauliem. Viņi arī atklāja, ka MFGE8, proteīns, ko lielākā daudzumā izdala mugurkaula cilmes šūnas, salīdzinot ar garo kaulu cilmes šūnām, ir galvenais mugurkaula tropisma veicinātājs. Lai apstiprinātu šos atklājumus cilvēkiem, pētnieki strādāja ar izmeklētājiem Speciālās ķirurģijas slimnīcā, lai identificētu peļu skriemeļu cilmes šūnu līdziniekus cilvēkiem.

Pētnieki tagad koncentrējas uz veidu, kā bloķēt MFGE8, lai samazinātu mugurkaula metastāžu risku vēža slimniekiem. Turklāt viņu pētījumu par mugurkaula cilmes šūnu unikālajām īpašībām mērķis ir sniegt ieskatu mugurkaula traucējumos.

Avots: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery