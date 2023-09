NASA VERITAS misija gatavojas pētīt Veneru no orbītas

By

NASA VERITAS (Venēras emisijas, radiozinātnes, InSAR, topogrāfijas un spektroskopijas) misija ir paredzēta desmit gadu laikā, lai izpētītu Veneras virsmu no orbītas. Zinātnieki uzskata, ka Veneras virsmas izpēte var sniegt vērtīgu ieskatu akmeņaino planētu apdzīvojamībā un evolūcijā. Lai sagatavotos šai misijai, starptautiskā VERITAS zinātnes komanda nesen veica divu nedēļu kampaņu Īslandē, izmantojot vulkāniskās ainavas kā Venēras analogu.

Islande tika izvēlēta kā Venēras vieta tās ģeoloģisko līdzību dēļ. Gan Islandei, gan Venērai ir vulkāniska aktivitāte, un vulkāniskā reljefa izpēte Islandē var palīdzēt VERITAS komandai saprast, ko kosmosa kuģa radars novēros uz Venēras. Kampaņas laikā komanda pētīja vulkāniskos atradnes, lavas laukus un aktīvos vulkāniskos reģionus Islandē, kas līdzinās Venēras virsmai. Viņi savāca iežu paraugus un veica mērījumus, lai izpētītu virsmas raupjumu un citas iežu īpašības.

Lai iegūtu pētāmo vietu gaisa radaru attēlus, Vācijas Aviācijas un kosmosa centra (DLR) vadītie lidojumi tika veikti virs Islandes ainavām. No gaisa savāktie radara dati tiks salīdzināti ar VERITAS zinātnes komandas veiktajiem zemes mērījumiem. Šis salīdzinājums palīdzēs zinātniekiem labāk izprast radara novērojumus, ko veiks kosmosa kuģis, kas atrodas orbītā ap Venēru.

VERITAS misija izmantos sintētisko apertūras radaru un tuvu infrasarkano staru spektrometru, lai izveidotu 3D globālās Venēras kartes un atšķirtu dažādus iežu tipus uz tās virsmas. Pētot Veneras virsmu no orbītas, zinātnieki cer atklāt norādes par planētas iekšpusi un gūt ieskatu akmeņainu planētu, piemēram, Zemes, evolūcijā.

Avoti:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). NASA nākamā Venēras misija virsmas kartēšanai, noskaidrojiet, kāpēc tā tik atšķiras no Zemes: NASA JPL. [NASA Jet Propulsion Laboratory]. URL: N/A

- DLR. (nd). Sala-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [DLR portāls]. URL: N/A