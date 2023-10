Neitrālā ūdeņraža ietekme uz Laima-Alfa fotonu izkļūšanu reionizācijas laikmeta galaktikās

Astronomi joprojām ir neskaidri par rejonizācijas procesu un laiku, kad ūdeņradis Visumā atkal kļuva jonizēts pēc tam, kad tas bija pastāvējis kā neitrāli atomi aptuveni 200 miljonus gadu. Rejonizāciju virza Lyman-continuum (LyC) fotoni, kuriem ir enerģija, lai izsist elektronus no ūdeņraža atomiem. Jautājums ir, no kurienes radās šie LyC fotoni? Daudzi astronomi uzskata, ka agrīnajām galaktikām bija nozīme Visuma rejonizācijā.

Rejonizācijas periodā bija galaktikas, kas izstaroja Lyman-Alpha (Lyα) starojumu, kas izdalās, ūdeņraža atomiem pārejot no pirmā ierosinātā stāvokļa uz pamatstāvokli. Tomēr ne visi Lyα fotoni varēja izbēgt no šīm galaktikām. Ja Lyα fotons izkliedējas līdz galaktikas malai, tas var aizbēgt un tikt atklāts. Ja neviens Lyα fotons nevar izbēgt, tas liecina, ka arī LyC fotoni nespēj izbēgt un ka galaktika neveicināja rejonizāciju.

Neitrālā ūdeņraža (HI) klātbūtne šajās galaktikās varēja kavēt Lyα fotonu un līdz ar to LyC fotonu izkļūšanu. Lai to izpētītu, tika veikts pētījums ar galaktiku paraugu, kas novērots tuvu rejonizācijas beigām, izmantojot Lyα un [CII] emisiju (emisiju no oglekļa, kas ir absorbējis pareizo enerģijas daudzumu, lai viens elektrons varētu izkļūt), lai izmērītu to sarkanās nobīdes.

Tika salīdzinātas Lyα un [CII] emisijas sarkanās nobīdes katrā galaktikā. Pētnieki atklāja, ka ātruma nobīde starp diviem emisijas veidiem, kas pazīstama kā Lyα ātruma nobīde, bija pozitīvi korelēta ar HI gāzes masu galaktikās no reionizācijas laikmeta. Tas liek domāt, ka Lyα aizbēgšanu šajās galaktikās ietekmē kopējais HI gāzes saturs, nevis vietējie reģioni.

Rezultāti liecina, ka pieaugošais HI gāzes daudzums apgrūtina Lyα fotonu izkļūšanu, kas arī kavē LyC jonizējošo fotonu izkļūšanu. Tas liek domāt, ka galaktiku kopējā HI satura izpēte var sniegt ieskatu Visuma reionizācijas procesā.

Paredzams, ka Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa (JWST) turpmākie novērojumi sniegs augstākas kvalitātes datus par vecajām galaktikām no rejonizācijas laikmeta, piedāvājot labāku izpratni par šo nozīmīgo Visuma vēstures periodu.

Avoti: Lauren Elicker, Sinsinati Universitāte