Iepazīstinām ar MPXV-CRISPR: revolucionāru pērtiķu baku vīrusa diagnostikas rīku

Zinātnieku komanda no Pītera Dohertija Infekcijas un imunitātes institūta un Valtera un Elīzas Holu Medicīnas pētījumu institūta ir izstrādājusi revolucionāru diagnostikas rīku MPXV-CRISPR. Šis rīks, kas publicēts The Lancet Microbe, izmanto CRISPR tehnoloģiju, lai ātri un precīzi noteiktu pērtiķu baku vīrusu (MPXV) klīniskajos paraugos, pārspējot esošās diagnostikas metodes. Tas ir īpaši vērsts uz MPXV unikālajām ģenētiskajām sekvencēm, padarot to par pirmo šāda veida diagnostikas metodi, kuras pamatā ir CRISPR Austrālijā.

CRISPR tehnoloģija, kas pazīstama ar savām genoma rediģēšanas iespējām, tagad tiek izmantota diagnostikas nolūkos. Dr Soo Jen Low, Doherty institūta pētnieks un pētījuma līdzautors, apraksta uz CRISPR balstītu diagnostiku kā precīzus detektīvus, kas identificē īpašas norādes, kas saistītas ar patogēnu klātbūtni. MPXV-CRISPR gadījumā tas ir “ieprogrammēts”, lai atpazītu vīrusu, izmantojot inženiertehniskos norādījumus, kas saistās ar noteiktām vīrusa DNS daļām.

Kad klīniskajā paraugā tiek konstatēta vīrusa DNS, CRISPR sistēma tiek virzīta uz mērķi un izstaro signālu, kas norāda uz vīrusa klātbūtni. Šī diagnostikas metode nodrošina salīdzināmu jutību un precizitāti ar zelta standarta PCR metodēm, bet tikai niecīgā laika posmā.

Viena no MPXV-CRISPR revolucionārajām iezīmēm ir tā diagnozes noteikšanas ātrums. Pašreizējā mērkaķbaku diagnostika bieži vien prasa vairākas dienas, lai sniegtu rezultātus, savukārt MPXV-CRISPR vīrusu var noteikt tikai 45 minūtēs. Šobrīd komanda strādā pie šīs tehnoloģijas pielāgošanas pārnēsājamai ierīcei, ko var izmantot pērtiķu baku vīrusa noteikšanai uz vietas dažādos veselības aprūpes iestatījumos.

Dr Shivani Pasricha, Valtera un Elīzas Hallu Medicīnas pētījumu institūta vecākais pētnieks un pētījuma līdzautors, uzsver MPXV-CRISPR iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību. Uzlabojot piekļuvi ātrai un uzticamai diagnozei, jo īpaši apgabalos ar ierobežotiem resursiem vai attālās vietās, šī decentralizētā pieeja pārbaudēm varētu paātrināt ārstēšanu un uzlabot pacientu rezultātus.

Sadarbībā starp pētniecības iestādēm bija Dohertija institūts, Valtera un Elīzas Holu Medicīnas pētījumu institūts, Melburnas Seksuālās veselības centrs un Monaša universitāte.

