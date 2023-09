Astronomi pirmo reizi novēro radioviļņus no Ia tipa supernovas

Astronomi ir veikuši nebijušu atklājumu, atklājot radioviļņus, ko izstaro Ia tipa supernova. Šis revolucionārais novērojums atklāj jaunus ieskatus balto punduru sprādzienu būtībā un ar hēliju bagātajā vidē.

Ia tipa supernovas ir kodolsprādzieni, kas notiek balto punduru zvaigznēs. Tos plaši izmanto astronomi, lai izmērītu kosmoloģiskos attālumus un pētītu Visuma izplešanos. Tomēr precīzs Ia tipa supernovu mehānisms nav pilnībā izprotams. Tiek uzskatīts, ka sprādzienu izraisa masveida akrecija no pavadošās zvaigznes, kur akretētais materiāls sastāv galvenokārt no ūdeņraža. Tomēr tika arī izvirzīta hipotēze, ka baltie punduri var uzkrāt hēliju no pavadošās zvaigznes, kas jau bija zaudējusi savu ārējo ūdeņraža slāni.

Viens no noslēpumiem, kas saistīti ar balto punduru sprādzieniem, ir no pavadošās zvaigznes atdalītās vielas uzvedība. Ne viss materiāls nokrīt uz baltā pundura; daļa no tā veido apkārtzvaigžņu materiāla mākoni ap bināro zvaigžņu sistēmu. Bija sagaidāms, ka triecienviļņi no sprādziena, kas pārvietojas cauri šim apkārtzvaigznes materiālam, satrauks atomus un izraisīs spēcīgu radioviļņu emisiju. Neskatoties uz daudziem Ia tipa supernovu novērojumiem, kas notiek apkārtzvaigžņu materiāla mākonī, radioviļņu emisijas līdz šim nebija konstatētas.

Starptautiska pētnieku komanda, tostarp Stokholmas Universitātes un Japānas Nacionālās astronomiskās observatorijas locekļi, novēroja Ia tipa supernovu, kas eksplodēja 2020. gadā. Viņi atklāja, ka šo supernovu ieskauj apļveida materiāls, kas galvenokārt sastāv no hēlija. Turklāt viņi veiksmīgi atklāja radioviļņus no supernovas. Salīdzinot novēroto radioviļņu stiprumu ar teorētiskajiem modeļiem, pētnieki konstatēja, ka baltais punduris ir uzkrājis materiālu ar ātrumu aptuveni 1/1000 no Saules masas gadā. Šī ir pirmā apstiprinātā Ia tipa supernova, ko izraisīja masveida akrecija no pavadošās zvaigznes, kuras ārējais slānis galvenokārt sastāv no hēlija.

Paredzams, ka radioviļņu atklāšana no šīs ar hēliju bagātās Ia tipa supernovas padziļinās mūsu izpratni par sprādziena mehānismu un apstākļiem, kas noved pie Ia tipa supernovas. Pētnieku grupa plāno turpināt meklēt radio emisijas no citām Ia tipa supernovām, lai gūtu papildu ieskatu evolūcijā, kas noved pie šiem sprādzienbīstamiem notikumiem.

Avots: Ēriks K. Kols, Džoels Johansons, Džespers Solermans, Havjers Moldons, Takaši J. Morija, Sepo Mattila, Stīvs Šulce, Laura Čomiuka, Migels Peress-Torres , Čelsija Herisa, Pīters Lundkvists, Metjū Grehems, Šens Jangs, Daniels A. Pērlijs, Nora Lina Strotjohana, Kristofers Fremlings, Avišejs Gal-Jams, Džeremijs Lezmijs, Keita Magvaira, Konors Omands, Metjū Smits, Igors Andreoni, Ēriks K. Belms, Džošua S. Blūms, Kišalijs De, Stīvens L. Grūms, Mansi M. Kaslivals, Frenks J. Masci, Maikls S. Medfords, Sungmin Parks, Džosija Purdums, Tomass M. Reinolds, Rīds Ridls, Estelle Roberts, Stjuarts D. Raiders, Yashvi Sharma un Daniel Stern, Daba, 17. gada 2023. maijs.