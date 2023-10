Zinātnieki gūst panākumus, atrisinot vienu no astronomijas lielākajiem noslēpumiem

By

Rietumaustrālijas universitātes zinātnieki sper nozīmīgus soļus, atrisinot vienu no lielākajiem astronomijas noslēpumiem. Komanda strādā, lai izprastu ātro radio uzliesmojumu (FRB) izcelsmi un būtību, kas ir intensīvi radioviļņu pārrāvumi, kas ilgst tikai dažas milisekundes.

FRB ir aizrauj astronomus kopš to atklāšanas 2007. gadā. Uzliesmojumi rodas no tālām galaktikām, kas atrodas miljardu gaismas gadu attālumā, padarot tos neticami grūti izpētīt. Šo uzliesmojumu īslaicīgais raksturs ir padarījis tos vēl mulsinošākus, jo pētnieki ir centušies precīzi noteikt to izcelsmi.

Tomēr Rietumaustrālijas universitātes komanda ir panākusi aizraujošu progresu, pārvarot šo izaicinājumu. Izmantojot jaunu metodi, ko sauc par "reāllaika interferometrisko viena impulsa izsekošanu", pētnieki varēja izsekot FRB reāllaikā un iegūt vērtīgu informāciju par to īpašībām.

Šis sasniegums ir ļāvis zinātniekiem noteikt, ka FRB, iespējams, izstaro magnetāri, kas ir ļoti magnetizētas neitronu zvaigznes. Tiek uzskatīts, ka šos spēcīgos radioviļņu uzliesmojumus izraisa intensīva magnētiskā aktivitāte, kas notiek uz magnetāru virsmas.

Izpratne par FRB izcelsmi ir ļoti svarīga, lai uzlabotu mūsu zināšanas par Visumu. Šie uzliesmojumi ne tikai sniedz vērtīgu ieskatu magnetāru ekstrēmā fizikā, bet arī var kalpot kā kosmiski vēstneši, nesot informāciju par tālajām galaktikām, no kurām tie nāk.

Šis pētījums iezīmē nozīmīgu soli ceļā uz vienu no intriģējošākajiem astronomijas noslēpumiem. Izgaismojot FRB būtību, zinātnieki tuvojas Visuma noslēpumu atklāšanai un mūsu izpratnes paplašināšanai par kosmosu.

Avoti:

– Rietumaustrālijas Universitāte

– https://www.indiaeducation.net/region/australia/news/university-of-western-australia-scientists-inch-closer-to-solving-one-of-astronomys-greatest-mysteries.html