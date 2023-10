Neironu terapija: neiroloģisko stāvokļu šūnu terapijas progress

Kalifornijas Universitātes Sanfrancisko pētnieki ir guvuši ievērojamus panākumus, izstrādājot jaunu pieeju neiroloģisko stāvokļu ārstēšanai, izmantojot šūnu terapiju. Uzņēmuma Neurona Therapeutics, ko veido četri universitātes laboratoriju vadītāji, mērķis ir pārstādīt inhibējošus interneuronus cilvēku nervu sistēmās, lai ārstētu pārmērīgi uzbudinātas ķēdes, kas veicina tādus apstākļus kā epilepsija, Alcheimera slimība un neiropātiskas sāpes.

Šīs terapijas attīstība nav bijusi bez izaicinājumiem. Pētniekiem četrās grupās sākotnēji bija grūti saskatīt datu interpretāciju par inhibējošo interneuronu veidošanos. Spriedze radās sanāksmju laikā, kad tika uzdoti jautājumi par pēcdoktorantūras pētnieka iesniegtajiem datiem. Neskatoties uz šurpu un atpakaļ, uzņēmumam izdevās piesaistīt 165 miljonus ASV dolāru riska kapitāla finansējumam un nesen sāka klīnisko izpēti par epilepsiju, injicējot to inhibējošās šūnas, ko sauc par NRTX-1001, pacientu smadzenēs.

Provizoriskie izmēģinājuma rezultāti ir daudzsološi, pirmajiem diviem dalībniekiem krampju skaits pēc ārstēšanas samazinājās par vairāk nekā 90 procentiem. Šis rezultāts var nodrošināt jaunu ārstēšanas iespēju smagas epilepsijas gadījumā. Tomēr joprojām pastāv bažas par terapijā izmantotajām šūnām.

Neirons izmanto šūnas no mediālās ganglioniskās eminences (MGE), neironu “rūpnīcas”, kas parādās embrija attīstības laikā un rada inhibējošus interneuronus garozā. Šīm šūnām ir unikālas īpašības, kas padara tās piemērotas terapeitiskiem pētījumiem, jo ​​tās plaši izkliedējas garozā un var saglabāt migrācijas spēju, kad tās tiek pārstādītas pieaugušo smadzenēs.

Lai izvairītos no ētiskām un loģistikas problēmām, kas saistītas ar cilvēka MGE šūnu izmantošanu no augļa audiem, pētnieki izmantoja cilvēka pluripotentās cilmes šūnas, lai ražotu MGE līdzīgas šūnas. Mērķis bija attīstīt šīs šūnas somatostatīna un parvalbumīna pozitīvos neironos, kuriem preklīniskajos pētījumos ir pierādīts terapeitiskais potenciāls. 2013. gadā izstrādātais protokols balstījās uz cilmes šūnu injicēšanu peles smadzenēs, radot bažas par audzēju veidošanos. Tomēr Neurona komanda kopš tā laika ir uzlabojusi savu pieeju un tagad savā terapijā izmanto iesaistītās šūnas.

Nesenā Neurona publikācija sniedz papildu ieskatu viņu pieejā un NRTX-1001 pētījumos, taču joprojām pastāv jautājumi par ārstēšanā izmantotajām šūnām. Pirms turpināt izmēģinājumus ar cilvēkiem, ir ļoti svarīgi risināt šīs bažas.

Definīcijas:

– Inhibējošie interneuroni: neironi, kas regulē neironu aktivitāti, kavējot citu neironu darbību.

– Neiroloģiskie stāvokļi: traucējumi, kas ietekmē nervu sistēmu, tostarp smadzenes, muguras smadzenes un perifēros nervus.

– Šūnu terapija: medicīniska ārstēšana, kurā šūnas izmanto, lai labotu, aizstātu vai atjaunotu bojātas vai slimas šūnas, audus vai orgānus.

Avoti:

– Oriģinālraksts: Žurnāla nosaukums – “Neironas garais ceļojums uz klīniskajiem pētījumiem”; Autore – Helēna Santoro; Piekļuves datums – 26. gada 2022. maijs.