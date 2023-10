Astrobotic Lunar Lander uzspridzinās ULA raķetei Vulcan Centaur

Pitsburgā bāzētais aviācijas un kosmosa uzņēmums Astrobotic gatavojas ieiet vēsturē ar sava pirmā Mēness nolaišanās aparāta palaišanu, ko nesīs United Launch Alliance (ULA) jaunā Vulcan Centaur raķete. ULA izpilddirektors Torijs Bruno CNBC Tehnoloģiju izpildpadomes samita laikā paziņoja, ka palaišana ir paredzēta no 24. decembra līdz 26. decembrim.

Uz raķetes klāja atradīsies Astrobotic robotizētais nolaišanās aparāts Peregrine, kā arī krava no uzņēmuma Celestis, kas izmanto palaišanas pakalpojumus, lai kremētu mirstīgās atliekas nosūtītu kosmosā kā memoriālu. Palaišana ir daļa no 79.5 miljonu dolāru līguma, ko NASA piešķīra Astrobotic 2019. gadā, izmantojot iniciatīvu Commercial Lunar Payload Services. Misijas mērķis ir kosmosa aģentūras vārdā nogādāt zinātniskās kravas uz Mēness ziemeļu reģioniem.

Pēc Bruno teiktā, konkrētais palaišanas datums tika izvēlēts zinātnisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar orbitālo mehāniku. Astrobotic misijas prasības prasa rūpīgi kontrolētus apgaismojuma apstākļus un nepārtrauktu radio saziņu ar Deep Space tīklu. Šie faktori ierobežo palaišanas logu līdz dažām dienām katru mēnesi.

Ceļš uz šo pagrieziena punktu nav bijis bez izaicinājumiem. Sākotnējais paziņojums par ULA kā palaišanas nodrošinātāju tika paziņots 2019. gadā ar plānoto palaišanas datumu 2021. gadā. Tomēr Vulcan raķetes tehniskas kavēšanās, piemēram, augšējās pakāpes sprādziens testēšanas laikā NASA Māršala kosmosa lidojumu centrā martā, izraisīja neveiksmes. . Papildu kavēšanās radās raķešu dzinēju testēšanas incidentu dēļ, kuros bija iesaistīti Blue Origin BE-4 dzinēji. Neskatoties uz šīm neveiksmēm, ULA ir pārliecināta, ka novembrī pabeigs Vulkānas augstākā posma testēšanu un kvalifikāciju.

Šī pirmā misija, kas pazīstama kā Certification-1, ir viens no diviem sertifikācijas lidojumiem, ko pieprasa Kosmosa spēki. Palaišana notiks no 41. palaišanas kompleksa Kanaveralas zemesraga kosmosa spēku stacijā Floridā. ULA ir ambiciozi plāni palielināt Vulcan palaišanas ātrumu, paredzot vienu palaišanu ik pēc divām nedēļām līdz 2025. gada vidum. Uzņēmums sagaida, ka pieprasījums pēc palaišanas pakalpojumiem būs gan no valdības, gan no komerciāliem klientiem, un nesenā līguma uzvara ar Amazon, lai palaistu daļu no sava Kuiper satelīta interneta megakonstelācijas, ir ievērojams sasniegums.

