Jomas attīstība: mīkstie sensori, kas paplašina robotikas un protezēšanas iespējas

Mīksts, elastīgs un ārkārtīgi jutīgs, revolucionārs mīksts sensors, ko kopīgi izstrādājuši pētnieki no Britu Kolumbijas Universitātes (UBC) un Honda, ir gatavs revolucionizēt robotikas un protezēšanas jomas. Šis novatoriskais sensors, uzliekot uz roku protēžu vai robotizētu ekstremitāšu virsmas, uzlabo skārienjutību un veiklību, ļaujot mašīnām viegli veikt sarežģītus uzdevumus. Turklāt tā ādai līdzīgā tekstūra veicina drošāku un reālistiskāku mijiedarbību starp cilvēkiem un robotiem, veicinot paaugstinātu uzticības un sadarbības līmeni.

Mīkstajam sensoram, kas tika izstrādāts kā daļa no doktora Mirzas Sakiba Sarvara novatoriskā doktora darba elektrotehnikā un datortehnikā UBC Lietišķo zinātņu fakultātē, ir iespaidīgs iespēju klāsts. Sajūtot dažāda veida spēkus, sensors dod iespēju protēžu un robotu rokām īpaši precīzi un smalki reaģēt uz taustes stimuliem. Delikātus priekšmetus, piemēram, olas vai ūdens glāzes, tagad var droši satvert un manevrēt bez bojājumu vai negadījumu riska.

Sensors pamatā sastāv no silikona gumijas — materiāla, ko parasti izmanto kino, lai radītu reālistiskus ādas efektus —, un sensors ir rūpīgi izstrādāts, lai atkārtotu cilvēka ādas izliekuma un grumbu veidošanos. Izmantojot vājus elektriskos laukus, kas ir līdzīgi skārienekrānos, sensors var noteikt objektus no attāluma, vienlaikus nosakot spēkus gan virsmā, gan gar to. Šī unikālā kombinācija ir ārkārtīgi svarīga cilvēka un robota mijiedarbībai, ļaujot robotiem droši un efektīvi darboties cilvēku tiešā tuvumā.

Sadarbības centieni starp UBC un Honda Frontier Robotics pētniecības institūtu ir radījuši praktisku un mērogojamu tehnoloģiju. Sensora vienkāršais izgatavošanas process nodrošina vieglu mērogojamību, ļaujot aptvert lielas virsmas un ražot lielus daudzumus. Dr. Džons Madens, pētījuma vadošais personāls un UBC elektrotehnikas un datortehnikas profesors, apstiprina, ka sensori un mākslīgais intelekts strauji pārveido robotus spējīgākos un reālistiskākos veidos. Tomēr izaugsmei joprojām ir daudz vietas.

Kā norāda Dr Madden, cilvēka ādai ir daudz lielākas sensoru spējas, nekā to pieļauj pašreizējā tehnoloģija. Pētniecības centieni ir vērsti uz šīs plaisas pārvarēšanu, turpinot uzlabot sensorus, lai līdzinātos cilvēka pieskāriena sarežģītībai, tostarp temperatūras noteikšanai un pat bojājumu novērtēšanai. Turklāt mākslīgā intelekta integrācijai būs galvenā loma, palīdzot robotiem noteikt prioritātes un reaģēt uz attiecīgo sensoro informāciju. Uzlabotu sensoru attīstībai un mākslīgā intelekta attīstībai ir jānotiek tandēmā, veidojot nākotni, kurā roboti nemanāmi sadzīvo un sadarbojas ar cilvēkiem.

FAQ

Kāds ir UBC un Honda pētnieku izstrādātā mīkstā sensora mērķis?

Mīkstais sensors ir izstrādāts, lai uzlabotu skārienjutību un veiklību robotikas un protezēšanas lietojumos. Tas ļauj mašīnām veikt delikātus uzdevumus un droši mijiedarboties ar cilvēkiem.

Kā darbojas mīkstais sensors?

Sensors izmanto vājus elektriskos laukus, lai noteiktu objektus, līdzīgi kā skārienekrāni, vienlaikus spējot uztvert spēkus tā virsmā un gar to. Šī kombinācija nodrošina precīzu un atsaucīgu mijiedarbību.

Kādi materiāli tiek izmantoti sensora konstrukcijā?

Sensors galvenokārt sastāv no silikona gumijas, daudzpusīga materiāla, kas pazīstams ar savu elastību un līdzību ar cilvēka ādu.

Vai mīksto sensoru var ražot masveidā?

Jā, sensoru var viegli izgatavot un palielināt, lai aptvertu lielas virsmas. Tas padara masveida ražošanu iespējamu un paver durvis plašai ieviešanai dažādās nozarēs.

Kā sensoru un mākslīgā intelekta sasniegumi var dot labumu robotiem?

Turpmāka sensoru un mākslīgā intelekta attīstība ļaus robotiem atkārtot cilvēka pieskārienu sarežģītību, tostarp temperatūras noteikšanu un bojājumu novērtēšanu. Šis progress uzlabos viņu spējas un padarīs viņus atsaucīgākus pret apkārtējo vidi un cilvēku mijiedarbību.