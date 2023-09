Turcijas astronomi pēta NGC 2509 atvērto kopu, izmantojot Gaia datus

Izmantojot datus no ESA satelīta Gaia, Stambulas universitātes astronomi ir veikuši pētījumu par NGC 2509 atklāto kopu, sniedzot ieskatu tā strukturālajos un astrofiziskajos parametros. Atvērtās kopas ir zvaigžņu grupas, kas ir brīvi gravitācijas ceļā saistītas viena ar otru un veidojas no viena milzīgā molekulārā mākoņa. NGC 2509, kas atrodas Puppis zvaigznājā, ir vidēja vecuma atklāts klasteris, kas ir slikti pētīts, un daudzas tā īpašības joprojām ir neskaidras. Lai izpētītu NGC 2509, astronomi analizēja astrometriskos un fotometriskos datus no Gaia Data Release 3. Viņi atdalīja kopu locekļus no lauka zvaigznēm un noteica precīzākus NGC 2509 pamatparametrus.

Pētījumā konstatēts, ka NGC 2509 vidējā pareizā kustība ir attiecīgi -2.72 un 0.8 mas/gadā, attiecīgi pa labi pacelšanos un deklināciju. Tā aptuvenais attālums ir aptuveni 8,200 gaismas gadu, un tā vecums, visticamāk, ir 1.5 miljardi gadu. Kopas ierobežojošais rādiuss ir aptuveni 16.7 gaismas gadi, un apsārtums ir 0.1 mag. Tiek mērīts, ka NGC 2509 metāliskums ir 0.0152 dex līmenī, un tā centrālais zvaigžņu blīvums ir aptuveni 32.33 zvaigznes/arcmin².

Zināmo galaktikas atklāto kopu saraksta paplašināšana un detalizēta to izpēte ir ļoti svarīga, lai uzlabotu mūsu izpratni par mūsu galaktikas veidošanos un attīstību. Šis pētījums veicina zināšanas par NGC 2509 un sniedz vērtīgu informāciju par tā īpašībām. Turpmāka atklāto klasteru izpēte un izpēte turpinās atklāt vairāk par mūsu Visuma sarežģīto raksturu.

