Radušās bažas par Indijas Aditya L1 misiju Saules vētras riskā

NASA nesen izlaidusi šausminošu video, kurā attēlots spēcīgs Coronal Mass Ejection (CME) mākonis, ir radījis bažas par iespējamiem riskiem, ar kuriem var saskarties Indijas Aditya L1 misija. Kamēr Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) ar nepacietību gaida savas Saules misijas Aditya L1 panākumus, eksperti velk paralēles ar NASA Parker Solar Probe misijas izaicinājumiem.

NASA Parker Solar Probe ir bijusi noderīga, sniedzot vērtīgu ieskatu par saules vētru kaitīgo ietekmi. Tā ciešā tikšanās ar Sauli ir devusi svarīgus datus par saules parādībām, palīdzot labāk izprast to ietekmi uz Zemi. Nesenie novērojumi atklāj, ka šīs saules vētras var ietekmēt klimatu un izraisīt polāro reģionu polāro reģionu parādīšanos.

Neskatoties uz veiksmīgu navigāciju spēcīgā saules vētrā un nozīmīgu saules datu apkopošanu, Parker Solar Probe ir uzsvērusi iespējamos draudus, ar kuriem saskaras kosmosa zondes misijas. Aditya L1 ceļā uz Lagranžas 1 punktu, kur tā pētīs Sauli, ir parādījušās bažas, ka tā var saskarties ar līdzīgām problēmām.

CME, milzīgi izvirdumi no Saules ārējās atmosfēras, rada kosmosa laika apstākļus, kas rada riskus satelītiem, sakaru tehnoloģijām un elektrotīkliem uz Zemes. Parker Solar Probe mērķis bija analizēt, vai CME var mijiedarboties ar planētu putekļiem un paredzēt kosmosa laika apstākļus, lai aizsargātu mūsu planētu, cilvēka darbības un satelītus.

Starpplanētu putekļiem, kas atrodami pie tādām planētām kā Zeme, ir izšķiroša nozīme, lai izprastu ātrumu, ar kādu CME pārvietojas no Saules uz Zemi, ļaujot precīzāk prognozēt to ietekmi. Šīs saules parādības var izspiest starpplanētu putekļus līdz 6 miljoniem kilometru attālumā no Zemes.

Lai gan bažas joprojām pastāv, ir svarīgi ņemt vērā dažus galvenos faktorus saistībā ar Aditya L1 misiju. Atšķirībā no Parker misijas, Aditya L1 kosmosa kuģis atrodas ievērojamā attālumā no Saules, pozicionējot sevi nedaudz virs 1.5 miljoniem kilometru no Zemes. Turklāt kosmosa kuģis ir aprīkots ar aizsargslāņiem un īpašiem materiāliem, lai pasargātu to no starojuma un CME mākoņiem.

Kamēr Aditya L1 turpina savu ceļojumu pa dziļo kosmosu, virzoties uz Lagranžas punktu, ir veikti piesardzības pasākumi, lai mazinātu iespējamo kaitējumu. Indijas ISRO joprojām ir optimistisks par savas misijas panākumiem saules vētru radīto izaicinājumu vidū.

