Retā supernova varētu palīdzēt atrisināt pretrunas par Visumu

NASA Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ir atklājis retu un deformētu supernovu, kas pazīstama kā SN H0pe. Šī 1.a tipa supernova parādās trīs reizes vienā attēlā, kas varētu palīdzēt pētniekiem atrisināt ieilgušo pretrunu par Visumu.

Teleskopa uzņemtajā attēlā redzama eksplodējošā zvaigzne kā oranžas gaismas loks ar trim spilgtiem punktiem, kas ieskauj galaktiku kopu, kas atrodas aptuveni 4.5 miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes. Šī parādība ir gravitācijas lēcu rezultāts, kas rodas, kad gaisma no attāla objekta iziet cauri telpai, ko deformē masīva priekšplāna objekta, piemēram, lielas galaktikas, gravitācija. Gravitācijas lēca palielina attālo objektu, padarot zinātniekiem to vieglāk analizēt.

Lai gan šķiet, ka priekšplāna galaktika izstaro trīs atsevišķus gaismas avotus, supernova faktiski tiek dublēta divreiz lēcas efekta dēļ. SN H0pe atrodas aptuveni 16 miljardu gaismas gadu attālumā no mums.

Astrofiziķis Ītans Zīgels uzskata, ka SN H0pe varētu palīdzēt atrisināt "Habla spriedzi", kas ir pretruna starp divām Visuma izplešanās ātruma novērtēšanas metodēm. Viena metode ietver izplešanās mērīšanu, izmantojot kosmisko mikroviļņu fonu (CMB), bet otra metode mēra konkrētu objektu kustību prom no mums. Abas metodes konsekventi rada nedaudz atšķirīgus rezultātus, un zinātnieki ir cīnījušies, lai saprastu šo neatbilstību.

SN H0pe ir 1.a tipa supernova, kas pazīstama kā “standarta svece”, kas ļauj astronomiem precīzi izmērīt Visuma izplešanos. Šīm supernovām ir konsekvents sākotnējais spilgtums un laika gaitā tās aptumšojas ar tādu pašu ātrumu. Salīdzinot standarta sveces dažādos attālumos no Zemes, zinātnieki var noteikt, cik ātri tās attālinās no mums, un secināt Visuma izplešanās ātrumu.

SN H0pe atšķir tas, ka tā ir otrā visattālākā 1.a tipa supernova, kas jebkad atklāta. Turklāt gravitācijas lēca un attēlu dublēšanās sniedz pētniekiem vērtīgākus datus nekā parasti.

Dublētu supernovu izmantošana Habla spriedzes novēršanai nav jauna koncepcija. Iepriekšējā pētījumā zinātnieki izmantoja datus no četrkāršās lēcas supernovas ar nosaukumu Refsdal, lai aprēķinātu Habla konstantes pārskatīto vērtību. Lai gan tā joprojām atšķīrās no vērtības, kas aprēķināta, izmantojot CMB, atšķirība starp abiem tika samazināta.

Joprojām nav skaidrs, vai SN H0pe var palīdzēt noteikt ticamāku Habla konstantes vērtību. Tomēr pētnieki ir optimistiski noskaņoti, ka, izmantojot Džeimsa Veba kosmosa teleskopa iespējas, viņi var identificēt attālākas standarta sveces un galu galā atrisināt Habla spriedzes mīklas.

Definīcijas:

- Supernova: spēcīgs un spožs sprādziens, kas notiek masīvas zvaigznes pēdējās evolūcijas stadijās.

– Gravitācijas lēca: parādība, kas rodas, kad masīva objekta gravitācija izliek gaismu no attālāka objekta, radot izkropļotu vai palielinātu attēlu.

– Habla konstante: Visuma izplešanās ātruma mērs.

– Kosmiskais mikroviļņu fons (CMB): Lielā sprādziena starojuma paliekas, kas caurstrāvo visu Visumu.

Avoti:

– Avota raksts: Ītans Zīgels “BigThink.com”, 20. gada 2023. septembris