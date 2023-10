Jauns nosaukums: Īrijas mākslas un amatniecības krēslu mistikas atklāšana

By

Reta un valdzinoša mākslas un amatniecības krēslu kolekcija, kas izveidota laikā no 1880. gada līdz 1900. gadam, nākammēnes izsolēs Šeparda Džentlmenu bibliotēkas izsolē. Šie krēsli ir izgatavoti no skaisti grebta riekstkoka un rotāti ar grezniem samta polsterētiem sēdekļiem, un tiem ir nepārprotama Īrijas muižas Fota House zīme. Tiek lēsts, ka šie sarežģītie krēsli maksās no 8,000 līdz 12,000 XNUMX eiro (avots: Sheppard's), un tie sniedz ieskatu Īrijas bagātajā kultūras mantojumā.

Izsoļu nama īpašniekam Filipam Šepardam ir cieša saikne ar šiem krēsliem, apzinoties to nozīmi ne tikai kā mākslas priekšmetus. Viņš tos uzskata par kanāliem uz seno stāstījumu. Ar dziļu pārliecības sajūtu viņš apgalvo: "Viņi mums stāsta, kas un kas viņi ir."

Paskatoties tuvāk, kļūst skaidrs, ka katrs krēsls sevī slēpj noslēpumu – tā dizainā paslēpta noslēpumaina spalvaina seja. Katalogs izskaidro šo noslēpumu, aprakstot, kā uz grebta aizmugures ir attēloti divi ķerubi, viens nomodā un otrs guļ. Šīs debesu būtnes izpleš spārnus, nemanāmi pārvēršoties ekstravagantā lapotnē, kas sastāv no akanta lapām. Šī zaļā gobelēna centrā, zem rūpīgi izgrebtas augšlūpas un deguna, mīt mīklainā Zaļā cilvēka vīze. Sezonas atdzimšanas simbols Zaļais vīrs ir kļuvis par slavenu arhitektūras motīvu visā pasaulē. Tomēr šāds attēlojums ir retums īru mēbelēs, padarot šos krēslus vēl izcilākus.

