Jauns skatījums uz Rho Coronae Borealis riņķojošo eksoplanetu likteni

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts žurnālā The Astrophysical Journal, atklāja gaidāmo četru eksoplanetu bojāeju Rho Coronae Borealis (RCB) sistēmā. Šīs eksoplanētas saskaras ar neizbēgamu likteni, jo to saimniekzvaigzne, dzeltenā pundurzvaigzne, kas ir līdzīga mūsu Saulei, tuvojas savai sarkanā milzu fāzei, kas, domājams, iestāsies apmēram pēc viena miljarda gadu.

Pētījumu ar nosaukumu “Planētu iegremdēšanas prognoze Rho CrB sistēmā” veica Stīvens R. Keins no Kalifornijas Universitātes Riversaidas Zemes un planētu zinātņu nodaļas. Keins pētīja Rho Coronae Borealis un tās eksoplanetu nākotni, izmantojot zvaigžņu evolūcijas modeļus.

Pētījums atklāja, ka trīs no eksoplanētām ar nosaukumu Rho Coronae Borealis e, b un c atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī, jo tās atrodas tuvu zvaigznei. Šīs visdziļākās planētas pastāv risks, ka tās pilnībā apņems izplešanās zvaigzne, kad tā nonāks sarkanā milzu fāzē.

Lai gan daži pētījumi liecina, ka subJupitera masas planētu liktenis noteiktā diapazonā no zvaigznes ir noslēgts, kas nozīmē, ka tām nav izredžu izdzīvot, ir cerības uz citām šīs sistēmas planētām. Zvaigznei uzbriest, planētas var mijiedarboties viena ar otru gravitācijas ceļā, kas potenciāli var izraisīt vidējas kustības rezonanses un virzīt tās tālāk no zvaigznes. Dažos gadījumos šī mijiedarbība var nodrošināt iespējamu evakuācijas ceļu šīm planētām.

Tomēr tās pašas plūdmaiņu mijiedarbības, kas potenciāli var glābt planētu, var darboties arī pret to. Gravitācijas spēki starp planētām un zvaigzni var virzīt tās uz iekšu, virzot tās tuvāk bojāejai. Zinātnieki aktīvi pēta šos procesus, novērojot zvaigznes, kas iziet no galvenās secības.

Lai gan katras atsevišķās eksoplanetas liktenis Rho Coronae Borealis sistēmā var ievērojami atšķirties, pētījumi liecina, ka planēta e, visdziļākā planēta, visticamāk, ātri iztvaiko, kad to aprīs zvaigzne. Paredzams, ka planēta b, masīvākā no četrām eksoplanētām, piedzīvos plūdmaiņu traucējumus, padarot tās izdzīvošanu maz ticamu. Zvaigznes uzbriešana, ko izraisa planētas b materiāls, varētu ietekmēt arī planētu c un d likteni, paātrinot to apņemšanos.

Lai gan modeļi un simulācijas sniedz būtisku ieskatu Rho Coronae Borealis un tās eksoplanetu nākotnē, to likteņa detalizēto specifiku joprojām ir grūti noskaidrot tik tālu iepriekš. Tomēr šis pētījums piedāvā jaunu skatījumu uz iespējamiem rezultātiem eksoplanētām, kas riņķo ap zvaigzni tās sarkanā milža fāzē.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir Rho Coronae Borealis?

A: Rho Coronae Borealis ir dzeltenā pundurzvaigzne, kas atrodas aptuveni 57 gaismas gadu attālumā no Zemes. Tam ir līdzības ar mūsu Sauli masas, rādiusa un spilgtuma ziņā.

J: Cik vecs ir Rho Coronae Borealis?

A: Rho Coronae Borealis ir aptuveni desmit miljardus gadu vecs, tāpēc tas ir divreiz vecāks par mūsu Sauli.

J: Kas ir sarkanā milža fāze?

A: Sarkanā milzu fāze ir zvaigžņu evolūcijas stadija, kurā zvaigzne, piemēram, Rho Coronae Borealis, uzbriest līdz episkām proporcijām, jo ​​tās kodolā izsīkst ūdeņraža degviela. Šī fāze notiek, kad zvaigzne iztērē savu kodoldegvielu un tās ārējie slāņi izplešas.

J: Vai zvaigzne pilnībā apēs eksoplanētas?

A: Paredzams, ka visdziļākā eksoplanēta Rho Coronae Borealis e ātri iztvaiko. Milzīgā eksoplaneta Rho Coronae Borealis b, visticamāk, piedzīvos plūdmaiņu traucējumus, savukārt pārējās eksoplanētas var tikt apņemtas vai zaudēt masu iztvaikošanas rezultātā, virzoties uz zvaigzni.

J: Vai ir kāda cerība uz eksoplanetu izdzīvošanu?

A: Dažas eksoplanētu mijiedarbības var izraisīt vidējas kustības rezonanses vai virzīt tās tālāk no zvaigznes, nodrošinot potenciālu evakuācijas ceļu. Tomēr gravitācijas spēki var arī tuvināt tos viņu bojāejai. Eksoplanetu izdzīvošana joprojām ir neskaidra.