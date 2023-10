Atrisināts agrīno gaišo galaktiku noslēpums: pārsprāgtu zvaigžņu veidošanās

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST) nesen uzņēma attēlus no dažām no Visuma agrākajām galaktikām, kas izveidojās dažu simtu miljonu gadu laikā pēc Lielā sprādziena. Šīs galaktikas šķita pārāk spilgtas, pārāk lielas un pārāk attīstījušās savam vecumam, izaicinot standarta kosmoloģijas modeli. Tomēr jauni pētījumi, kas publicēti The Astrophysical Journal Letters, liecina, ka šo noslēpumu var izskaidrot zvaigžņu veidošanās, kas ir īsi, intensīvi zvaigžņu dzimšanas un nāves periodi, kam seko garākas, klusākas fāzes.

Lai izpētītu šo problēmu, pētnieki izmantoja uzlabotas datorsimulācijas no projekta Relativistiskās vides atsauksmes (FIRE). Simulācijas atklāja, ka pārsprāgtu zvaigžņu veidošanās varētu izskaidrot pārsteidzošo spilgtumu, kas novērots agrīnajās galaktikās, kuras tvēra JWST. Zvaigžņu sprādziens ir izplatīts mazmasas galaktikās, un to raksturo zvaigžņu veidošanās uzliesmojumi, kam seko supernovas sprādzieni, kas izspiež gāzi, kas vēlāk iekrīt atpakaļ, veidojot jaunas zvaigznes. Tomēr, kad galaktikas kļūst pietiekami masīvas, to gravitācija satur galaktiku kopā un noved to līdzsvara stāvoklī, novēršot gāzes izmešanu.

Ja šis skaidrojums tiks apstiprināts, tas izvairītos no nepieciešamības pārskatīt vai pielāgot kosmoloģijas standarta modeli. Atklājumi atklāj kosmiskās rītausmas fiziku un apstrīd iepriekšējās spekulācijas par agrīno Visumu. Sniedzot pārliecinošus novērojumu pierādījumus, JWST ir ievērojami palielinājis mūsu izpratni par galaktiku fiziskajām detaļām un ļauj mums atkārtoti apskatīt un izpētīt agrīnā Visuma fiziku.

Avoti:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, Ziemeļrietumu universitātes pēcdoktorants

– Klods Andrē Fošers-Žigers, Ziemeļrietumu universitātes astronoms