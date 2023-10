Gaidāmais Mēness aptumsums: iespaidīgs debesu notikums

By

Šajā nedēļas nogalē debesu vērotājus Eiropā, Āfrikā un Āzijā gaida kārums, jo viņiem būs vislielākā iespēja būt lieciniekiem burvīgam debess notikumam – daļējam Mēness aptumsumam. Šīs retās parādības laikā mēness daļa tiks iemesta tumsā, kad tā iet cauri Zemes ēnai. Lai gan tas var nebūt pilnīgs Mēness aptumsums, pieredze tomēr solās būt bijību iedvesmojoša.

Atšķirībā no Saules aptumsumiem, kurus var novērot tikai no noteiktiem reģioniem, Mēness aptumsumi ir redzami no jebkuras vietas uz Zemes, kur debesīs atrodas mēness. Tas nozīmē, ka cilvēki noteiktajos reģionos varēs redzēt visu sestdienas aptumsumu, savukārt tie, kas atrodas ASV rietumos, diemžēl palaidīs garām šo debesu skatu.

Tiem, kas atrodas Amerikas Savienoto Valstu ziemeļaustrumos, joprojām ir cerība! Mēness sāk augt austrumos sestdienas vakarā, tieši ap saulrietu, iedzīvotāji varēs vērot Mēness aptumsuma astes galu. Šī satriecošā notikuma ilgums būs salīdzinoši īss, tikai 77 minūtes.

Ja jūtaties vīlies par šī mēneša Mēness aptumsuma izlaišanu, neuztraucieties! Atzīmējiet savus kalendārus nākamajam, kas notiks 18. gada 2024. septembrī. Lai gan arī tas būs īslaicīgs un ilgs tikai 65 minūtes, 2024. gada Mēness aptumsums būs redzams visā Ziemeļamerikā.

Lai iegūtu maksimālu Mēness aptumsumu, noteikti sekojiet līdzi pilnīgajam Mēness aptumsumam 7. gada 2025. martā. Šī debesu parādība, kas ilgs gandrīz 3.5 stundas, kopumā 65 minūtes, būs redzama visā Ziemeļamerikā. Tātad, sāciet plānot savas aptumsuma ballītes un sarunājiet randiņu ar kosmosu!

FAQ

J: Kas ir Mēness aptumsums?

A: Mēness aptumsums notiek, kad Zeme iet starp Sauli un Mēnesi, metot ēnu uz Mēness virsmu.

J: Vai Mēness aptumsumu var redzēt no jebkuras vietas uz Zemes?

A: Jā, Mēness aptumsumi ir redzami no jebkuras vietas uz Zemes, kur debesīs atrodas mēness.

J: Vai man būs nepieciešams kāds īpašs aprīkojums, lai skatītu Mēness aptumsumu?

A: Atšķirībā no Saules aptumsumiem, Mēness aptumsumu skatīšanai nav nepieciešamas nekādas īpašas brilles vai aprīkojums. Vienkārši atrodiet skaidru skatu uz debesīm un izbaudiet šovu!

J: Kāpēc šī mēneša Mēness aptumsumu sauc arī par Mednieka mēnesi?

A: Mednieku mēness ir oktobra pilnmēness nosaukums. Tradicionāli šis gada laiks ir saistīts ar medībām, jo ​​medījamos dzīvniekus nobaro no vasaras beigām, un vēsāka temperatūra atvieglo gaļas uzglabāšanu un saglabāšanu ziemai. Turklāt palielināta mēness gaismas redzamība šajā laikā palīdz nakts vajāšanām pēc dzīvniekiem.