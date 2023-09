Iepazīstinām ar Find Starlink: rīku Starlink satelītu izsekošanai un skatīšanai reāllaikā

By

Vai esat kādreiz domājis, vai varat pamanīt Elona Muska Starlink satelītus no savas atrašanās vietas? Pateicoties jaunajam rīkam Find Starlink, tagad varat izsekot un skatīt šos satelītus reāllaikā. Lai gan Starlink karte kādu laiku ir bijusi pieejama sabiedrībai, tā galvenokārt tika izmantota, lai pārbaudītu pārklājumu noteiktos apgabalos. Tomēr Find Starlink sper soli tālāk, ļaujot lietotājiem redzēt satelītu redzamību, optimālos skatīšanās laikus un saistītās spilgtuma vērtības, pamatojoties uz to atrašanās vietu vai koordinātām.

Viens no aizraujošākajiem Starlink satelītu novērošanas aspektiem ir to izskats. Sagrupēti kopā, tie veido gaismu virkni, kas plūst pāri naksnīgajām debesīm. Atšķirībā no citiem satelītiem, kas parādās kā atsevišķi gaismas punkti, Starlink zvaigznājs rada burvīgu vizuālo displeju.

Find Starlink atgādina lietotājiem, ka, lai gan satelīts var šķist virs galvas, diezgan izplatīta parādība ir tā, ka trūkst to kopas. Šie satelīti pārvietojas ar pārsteidzošu ātrumu 300 jūdzes minūtē, padarot tos viegli garām pat tad, ja skatīšanās laiku ir iestatīta pareizi. Tāpēc nekautrējieties, ja uzreiz tos nepamanāt.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Find Starlink ir neatkarīgs rīks un nav oficiāli saistīts ar SpaceX vai Starlink. Tā vietā tas izmanto koordinātas, lai izsekotu šo megazvaigžņu ceļiem, kad tie riņķo ap Zemi.

Ja vēlaties būt liecinieks Elona Muska Starlink satelītu brīnumam, izmēģiniet Find Starlink. Ievadiet savu atrašanās vietu vai koordinātas un atklājiet, kad un kur varat ieraudzīt šīs aizraujošās gaismas, kas svīd pāri debesīm.

