Pusaudzis pētnieks atklāj lapseni, kas spēj urbt plastmasu

Ievērojamā atklājumā pusaudžu pētnieks Matvejs Nikelšpargs ir atklājis, ka kādai parazitoīdu lapseņu sugai ir spēja urbt plastmasu. Nikelšpargs, kurš aizraujas ar parazitoīdu lapseņu izpēti, atklāja šo atklājumu, veicot eksperimentus ar kukaiņiem savā mājas laboratorijā.

Attiecīgā suga Eupelmus messene ir maza lapsene, kas parasti dēj olas uz citiem kukaiņiem vai to iekšpusē. Šīs lapsenes izmanto orgānu, ko sauc par olšūnu, lai iekļūtu sacietējušos augu veidojumos, kas pazīstami kā žulti, kas aizsargā citu lapseņu sugu kāpurus. Tomēr Nikelshparg novēroja, ka E. messene lapsene varēja izmantot savu olšūnu, lai izurbtu plastmasas Petri trauciņu un izdētu olu ārpus konteinera.

Nikelshparg ziņoja par saviem atklājumiem žurnālā The Journal of Hymenoptera Research. Viņš veica eksperimentus, lai izpētītu, kas notiktu, ja Petri trauciņā tiktu ievietotas vairākas E. messene lapsenes ar vienu saimnieka kāpuru. Kamēr lielākā daļa lapseņu nekavējoties uzbruka kāpuram, viens indivīds tā vietā izvēlējās urbt trauka polistirola sienā. Šāda uzvedība tika novērota astoņām no 56 audzētajām lapsenēm.

Plastmasas urbšanas process lapsenēm ilga vairāk nekā divas stundas, kuru laikā viņi ieturēja pārtraukumus pusdienām vai ūdenim. Pētnieki arī atzīmēja, ka lapseņu urbšanas kustība atšķiras no to urbšanas žultēs. Šķita, ka lapsenēm bija elastīga urbšanas uzvedība attiecībā uz plastmasas virsmām.

Šo lapseņu spēja iekļūt plastmasā rada intriģējošus jautājumus. Nav skaidrs, kā lapsenes caurdur Petri trauciņa gludo virsmu, jo īpaši tāpēc, ka plastmasā nav plaisu, ko tās parasti izmanto žulti. Turklāt joprojām nav zināms, kāpēc citām radniecīgām sugām nav tāda pati uzvedība.

Šim atklājumam varētu būt plašāka ietekme uz dažādu kukaiņu, tostarp odu, kas pārnēsā slimības, caurduršanas rīku izpratni. Tas var pat novest pie jauna ķirurģiskā aprīkojuma izstrādes, ko iedvesmojušas lapseņu urbšanas spējas.

Avoti:

– Himenoptera pētījumu žurnāls

– Urošs Cerkveniks, Ļubļanas universitātes biologs Slovēnijā