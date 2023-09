Gliese 367 b: īpaši blīva eksoplaneta ar noslēpumainu izcelsmi

By

Astronomi ir atklājuši ievērojamu eksoplanetu Gliese 367 b, kas pazīstama arī kā Tahay, kas ir piesaistījusi viņu uzmanību savu unikālo īpašību dēļ. Gliese 367 b ir klasificēta kā Ultrashort Period (USP) planēta, kas veic orbītu ap savu zvaigzni tikai 7.7 stundās. Tā ir viena no gandrīz 200 citām USP planētām, kas līdz šim ir identificētas. Tomēr Gliese 367 b atšķir tās neticami blīvums, kas ir gandrīz divreiz lielāks nekā Zemes blīvums.

Ar tik lielu blīvumu zinātnieki uzskata, ka Gliese 367 b gandrīz pilnībā jāsastāv no dzelzs, jo tā akmeņainā mantija ir noņemta. Elisa Gofo, nesenā pētījuma par Gliese 367 b vadošā autore, salīdzina to ar Zemei līdzīgu planētu bez akmeņainās apvalka.

Gliese 367 b sākotnēji tika atklāts, izmantojot datus no NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Turpmākie pētījumi ir uzlabojuši mērījumus un nodrošinājuši precīzāku tā masas un rādiusa novērtējumu. Tagad ir noteikts, ka planētas masa ir 63% no Zemes, un tās rādiuss ir 70% no Zemes.

Viens no intriģējošajiem Gliese 367 b aspektiem ir tā izcelsme. Maz ticams, ka planēta izveidojās pašreizējā stāvoklī. Viena iespēja ir tāda, ka tā ir planētas kodols, kuras apvalks tika noņemts katastrofāla notikuma vai sadursmes ar citām protoplanētām dēļ tās agrīnās veidošanās laikā. Vēl viena iespēja ir tāda, ka Gliese 367 b protoplanetārajā diskā, no kura tas veidojās, ieskauj ar dzelzi bagāts reģions.

Goffo un viņas komandas veiktais pētījums atklāja arī vēl divu planētu klātbūtni Gliese 367 sistēmā: Gliese 367 c un d. Šo papildu planētu klātbūtne apstiprina domu, ka USP planētas bieži sastopamas sistēmās ar vairākām planētām, norādot uz iespējamiem veidošanās scenārijiem.

Gliese 367 b ir unikālas eksoplanetu klases, ko sauc par superdzīvsudrabiem, loceklis. Šo planētu sastāvs ir līdzīgs dzīvsudrabam, taču tās ir lielākas un blīvākas. Jo īpaši Gliese 367 b ir visblīvākā līdz šim atklātā USP planēta ar dzelzs kodolu, kas veido 91% no tās masas.

Lai gan precīza Gliese 367 b izcelsme joprojām ir noslēpums, tās neparastās īpašības turpina izaicināt pašreizējos planētu veidošanās modeļus. Turpmākie pētījumi un novērojumi par šo aizraujošo eksoplanētu var sniegt vērtīgu ieskatu planētu veidošanā un evolūcijā ekstremālos apstākļos.

