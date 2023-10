Pētnieki veic apgrieztās laika plūsmas kvantu simulāciju, izmantojot sapīšanu

By

Kembridžas universitātes pētnieki ir veikuši intriģējošu atklājumu kvantu mehānikas jomā. Manipulējot ar kvantu sapīšanos, viņi varēja simulēt to, kas varētu notikt, ja laika plūsma tiktu mainīta. Deivida Arvidsona-Šukura (David Arvidsson-Shukur) vadībā no Hitachi Kembridžas laboratorijas komanda savu teoriju savienoja ar kvantu metroloģiju, jomu, kas izmanto kvantu teoriju, lai veiktu ļoti jutīgus mērījumus. Eksperiments ietvēra divu daļiņu sapīšanu, no kurām viena tika manipulēta, lai mainītu otras daļiņas pagātnes stāvokli, tādējādi mainot eksperimenta iznākumu.

Sapīšanās attiecas uz gadījumiem, kad daļiņu grupai ir identiski kvantu stāvokļi pat pēc tam, kad to atdala lieli attālumi. Šī parādība ir pamatā kvantu skaitļošanai, kur sapinušās daļiņas tiek izmantotas sarežģītu aprēķinu veikšanai. Lai gan jēdziens par daļiņām, kas ceļo atpakaļ laikā, ir bijis diskusiju objekts, Kembridžas komandas pieeja sniedz jaunu gaismu iespējām.

Komandas simulācija parādīja, ka teorētiski ir iespējams retroaktīvi mainīt pagātnes darbības, izmantojot kvantu sapīšanās manipulācijas. Piemēram, viņi ilustrēja, kā kāds var nosūtīt dāvanu citai personai pirmajā dienā, nezinot savu vēlmju sarakstu līdz otrajai dienai, bet tomēr izdodas mainīt to, kas tika nosūtīts pirmajā dienā, pamatojoties uz saņemto informāciju. Šis jauninājums paver potenciālus pielietojumus kvantu skaitļošanā un citās tehnoloģijās.

Eksperiments atklāja 75% neveiksmes iespējamību novērotajam efektam, kas nozīmē, ka vēlamais rezultāts tika sasniegts tikai vienā no četriem piegājieniem. Lai to mazinātu, pētnieki ieteica nosūtīt daudz sapinušos fotonus un izmantot filtru, lai noņemtu nekoriģētus fotonus, nodrošinot, ka daži galu galā nesīs atjaunināto informāciju. Lai gan komanda precizē, ka viņu darbs neļauj tradicionāli ceļot laikā, tas ir nozīmīgs kvantu mehānikas pamatu izpēte un līdzeklis pagātnes kļūdu labošanai labākai nākotnei.

Pētījumu atbalstīja dažādi fondi un organizācijas, tostarp Zviedrijas-Amerikas fonds, Larsa Hierta memoriālais fonds, Girton College un Inženierzinātņu un fizikālo zinātņu pētniecības padome (EPSRC).

Avots: Kembridžas Universitāte, Physical Review Letters