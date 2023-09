Vulkāna noslēpumu atklāšana: 2021. gada La Palmas izvirduma atšifrēšana

By

2021. gada izvirdums Spānijas salā La Palma atklāja pazemes vulkāna sistēmas slēptos noslēpumus. Šis izvirdums, kas iezīmēja pirmo vulkānisko aktivitāti salā 50 gadu laikā, radīja plašus postījumus ēkām un lauksaimniecības zemei, taču, pateicoties savlaicīgai evakuācijai, dzīvības netika zaudētas. Tagad zinātnieki pēta kristāliskās kapsulas sacietējušajā lavā, lai gūtu ieskatu Zemes iekšējā darbībā.

Analizējot lavas kristālus, zinātnieki var noteikt magmas veidu un tās avotu dziļi Zemē. Šī informācija kopā ar seismiskiem datiem no zemestrīcēm, ko izraisa kustīga magma, var palīdzēt zinātniekiem paredzēt turpmāko izvirdumu veidu un intensitāti. Šī lavas tiesu ekspertīze nodrošinās "četrdimensiju video" par vulkāna pagātni, tagadni un nākotni.

Vulkanologiem, kas pētīja La Palmas izvirdumu, bija unikāla iespēja savākt svaigus lavas paraugus tieši no izvirduma vietas, pat ja izkusušais iezis plūda cauri apdzīvotām vietām. Paraugu iegūšanai tika izmantotas dažādas metodes, sākot ar lāpstām vai knaiblēm līdzīgām metāla spīlēm un beidzot ar pagaidu paraugu ņemšanas svirām, kas izgatavotas no zariem. Lavas paraugi tika ātri dzēsti ūdenī, lai saglabātu to ķīmisko sastāvu.

Papildus lavas izpētei zinātnieki savāca piroklastisku vielu, vulkāniskās atliekas, kas tika izmesta izvirdumu laikā. Šie gruveši sniedz vērtīgu ieskatu izvirduma procesā. Visā izvirduma laikā biežas bija zemestrīces, kas liecināja par magmas pacelšanos zem virsmas.

Atšifrējot kristālos paslēptos noslēpumus un pētot izvirduma procesu reāllaikā, zinātnieki cer labāk izprast un paredzēt turpmāko vulkānisko aktivitāti. Šis pētījums ir ļoti svarīgs, lai aizsargātu kopienas, kas dzīvo vulkāniskajos apgabalos, un mazinātu iespējamo turpmāko izvirdumu ietekmi.

Definīcijas:

– Magma: izkusis iezis zem Zemes virsmas

– Piroklastiskā viela: izvirdumu laikā izmesti vulkāniskie atkritumi

– Seismiskie dati: dati, kas savākti no zemestrīcēm

Avoti:

– Avota raksts: Smithsonian Magazine: La Palmas vulkāna uzliesmojums atklāj slēptos pazemes noslēpumus