Ir tūkstošiem potenciāli bīstamu asteroīdu, kas var izpostīt pilsētas

By

NASA Planētu aizsardzības nodaļa ir atbildīga par asteroīdu atklāšanu un izsekošanu, kas varētu potenciāli sadurties ar Zemi un izraisīt plašu iznīcināšanu. Lai gan uzdevums var šķist vienkāršs, patiesībā tas ir diezgan sarežģīts. Asteroīdi neizstaro gaismu, tāpēc tos parasti atklāj, kad saules gaisma atspīd no to virsmas un tiek uztverta ar teleskopiem, kas vēro nakts debesis. Pēdējā laikā ir pieaudzis to teleskopu skaits, kas īpaši paredzēti asteroīdu medībām.

Saskaņā ar NASA 2023. gada oktobrī publicēto infografiku, pašlaik ir zināmi 32,000 405 Zemes tuvumā esošu asteroīdu. Pūles identificēt un izsekot šos asteroīdus ir bijušas ievērojamas, vairāk nekā XNUMX miljonus novērojumu gan amatieru, gan profesionāli astronomi ir iesnieguši Mazās planētas centram, kas ir NASA planētu aizsardzības stratēģijas centrālais centrs.

Tomēr infografika atklāj satraucošu statistiku. No 32,000 10,000 Zemei tuvu esošu asteroīdu vairāk nekā 140 2013 diametrs ir lielāks par 20 metriem. Ja kāds no šiem asteroīdiem trāpītu Zemei, tas spētu iznīcināt visu pilsētu. Lai to aplūkotu perspektīvā, asteroīda, kas XNUMX. gadā ietriecās Čeļabinskas rajonā Krievijā, tika lēsts, ka tā diametrs bija XNUMX metri, un tas radīja ievērojamus bojājumus un ievainojumus.

Vēl satraucošāk ir tas, ka NASA eksperti uzskata, ka esam atraduši tikai mazāk nekā pusi no potenciāli bīstamajiem 140 metrus platajiem asteroīdiem. Viņi lēš, ka vēl ir atklāti vairāk nekā 14,000 50 šo asteroīdu. Turklāt ir aptuveni 1 asteroīdi, kuru diametrs ir XNUMX kilometrs, kas nav atrasti. Šāda izmēra asteroīda triecienam var būt katastrofālas sekas, kas pārsniedz vienas pilsētas iznīcināšanu.

Planētu aizsardzības kopiena, kurā ietilpst organizācijas ārpus NASA, saskaras ar biedējošu uzdevumu, lai nodrošinātu cilvēces drošību. Katram pūlim, lai cik mazs tas būtu, šajā misijā ir izšķiroša nozīme. Valdzinošā infografika kalpo kā atgādinājums par to, cik svarīgi ir turpināt centienus identificēt un izsekot potenciāli bīstamus asteroīdus.