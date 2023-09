Atrodiet Starlink: satelīti, kas kļūdaini par NLO, kas redzami virs Hjūstonas

Ja kādreiz esat palūkojies uz naksnīgajām debesīm un pamanījis spožu gaismu virkni, kas pārvietojas pa tām, iespējams, esat tos sajaucis ar neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO). Tomēr šīs gaismas faktiski ir daļa no Starlink satelītu tīkla, ko izstrādājis SpaceX.

Starlink mērķis ir nodrošināt pieejamu interneta piekļuvi attālos apgabalos, izvietojot tūkstošiem satelītu orbītā aptuveni 340 jūdzes virs Zemes. Pašlaik darbojas vairāk nekā 4,500 Starlink satelītu.

Hjūstonas iedzīvotājiem noteiktās naktīs būs iespēja aplūkot "satelītvilcienu" virs pilsētas. Saskaņā ar Starlink izsekotāju, satelīti šķērsos Hjūstonu no ziemeļrietumiem uz austrumiem ceturtdien pulksten 8:30 un no ziemeļrietumiem uz dienvidiem piektdien pulksten 8:38. Šie novērojumi var nodrošināt žilbinošu gaismas displeju nakts debesīs.

Ja vēlaties agrus rītus, varat arī redzēt satelītus, lai gan tie var šķist blāvāki. Agro putnu skatītāji var sagaidīt novērojumus piektdien plkst.5 no ziemeļiem uz ziemeļaustrumiem, sestdien plkst.21 no rietumiem uz ziemeļaustrumiem, svētdien plkst.6 no ziemeļiem uz ziemeļaustrumiem un atkal plkst.09 no ziemeļrietumiem uz ziemeļaustrumiem. dienvidaustrumos un pirmdien plkst. 5:26 no rietumiem uz dienvidaustrumiem. Skata logi var būt no divām līdz septiņām minūtēm.

Augustā daudzi cilvēki Teksasas dienvidaustrumos tika cienāti ar skatu, kad no Kalifornijas Vandenbergas kosmosa spēku bāzes tika palaisti 15 Starlink satelīti. Videoklipi, kuros iemūžināta gaismas virtene, pārpludināja sociālos tīklus, izraisot skatītājos izbrīnu un neizpratni.

Tāpēc, nākamreiz, kad pamanīsiet gaismas līniju, kas pārvietojas pa naksnīgajām debesīm, nebaidieties. Tā vietā veltiet laiku, lai novērtētu iespaidīgo Starlink satelītu tīklu, kas padara lētu interneta piekļuvi par realitāti pat visattālākajās vietās.

Avoti:

- Starlink: satelītu tīkls, ko izstrādājis SpaceX, lai nodrošinātu zemu izmaksu internetu attālās vietās. Pašlaik orbītā aptuveni 4,500 jūdzes virs Zemes atrodas vairāk nekā 340 Starlink satelītu.

- Starlink Tracker: tiešsaistes rīks, ko izmanto, lai izsekotu Starlink satelītu atrašanās vietu un redzamību.