Vērojot debesis: 20.-23.oktobris

Šajā rakstā ir sniegta informācija par debesu novērošanu no 20. līdz 23. oktobrim, tostarp planētu novietojums, Mēness redzamība un Orionīdu meteoru plūsma.

oktobris 20

Dzīvsudrabs, mazākā planēta Saules sistēmā, sasniedz augstāko konjunkciju un novembrī kļūs redzama kā vakara zvaigzne.

Tumšā loga laikā ir iespējams apskatīt M1, Krabja miglāju, kas ir masīvas zvaigznes palieka, kas eksplodēja 1054. gadā. Miglājs debesīs parādās kā bālgans traips, un tā centrālais pulsārs ir redzams ar lielu teleskops.

oktobris 21

Šovakar ir Starptautiskā Mēness nakts nakts, un Mēness sasniedz pirmo ceturksni. Tas paver labas iespējas novērot krēslas iestāšanos. Mēness atrodas Strēlnieka zīmē, augstu dienvidos saulrieta laikā un virzās uz dienvidrietumu horizontu.

Novērotāji var meklēt terminatoru, kas ir līnija, kas sadala tumšo un gaišo Mēness apgabalu. Netālu no ekvatora ir redzami Apenīnu kalni un krāteri Arhimēds, Autoliks un Aristils. Uz dienvidiem no ekvatora var novērot Albategnius un Hipparhu krāteri.

Arī Orionīdu meteoru plūsma sasniedz maksimumu šovakar, un vislabākais skatīšanās laiks ir 22. oktobra agrās rīta stundās. Meteoru izcelsme ir Halija komētas atstātās gruveši, un tos var redzēt netālu no Oriona zvaigznāja, un starojuma punkts atrodas tieši uz ziemeļaustrumiem no zvaigzne Betelgeuse. Novērotāji var sagaidīt 15 līdz 20 meteorus stundā pirms saullēkta.

oktobris 22

Labākais laiks, lai skatītu Orionīdu meteoru lietu, ir agrā rīta stundā no plkst. 2:45 līdz vietējam saullēktam. Meteoru starojuma punkts atrodas netālu no zvaigznes Betelgeuse Orionā, un vislabākie skati būs no aptuveni XNUMX° abās šī punkta pusēs.

Novērotājiem jāatrod tumšas debesis ar skaidru skatu uz ziemeļu, austrumu un dienvidu horizontu un jāmeklē debesis, lai atrastu krītošas ​​zvaigznes. Astofotogrāfi var arī iemūžināt meteorus savos attēlos. Meteoru ātrumam vajadzētu uzlaboties, tuvojoties rītausmai.

oktobris 23

Venera sasniedz lielāko rietumu pagarinājumu plkst. 7:46 EDT, parādoties aptuveni XNUMX° leņķī no Saules. Planēta arī sasniedz dihotomiju, šķiet, ka tā ir daļēji apgaismota. Novērotāji var salīdzināt Venēras izskatu dažu nākamo dienu laikā, lai noteiktu, kad tā šķiet tieši daļēji apgaismota.

Venera šobrīd ir redzama kā rīta zvaigzne un tā turpināsies arī turpmākajās dienās.

Avoti:

- Astronomija: Roens Kellijs