Jaunā projekta mērķis ir izmantot akmeņu ūdeņradi tīrai enerģijai

CU Boulder notiek jauns trīs gadu projekts, ko finansē Grantham Vides aizsardzības fonds, lai izpētītu iespēju izmantot ūdeņradi no akmeņiem, lai nodrošinātu tīru enerģiju visā pasaulē. Projekta mērķis ir izpētīt “ģeoloģiskā” ūdeņraža veidošanos, kas veidojas, ūdenim sajaucoties ar dzelzi bagātiem minerāliem dziļi Zemes garozā.

Ģeoloģiskajam ūdeņradim ir potenciāls kļūt par vērtīgu ilgtspējīgas enerģijas resursu, jo tas degot neizdala siltumnīcefekta gāzes, un ūdens ir vienīgais blakusprodukts. Projekta galvenais mērķis ir noteikt, vai šīs ūdeņraža atradnes var droši izcelt uz virsmas pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu globālās enerģijas prasības.

Pētniecības komanda, kurā ir eksperti no CU Boulder, Kolumbijas universitātes, Montānas štata universitātes, Sauthemptonas universitātes un jaunizveidotā uzņēmuma Eden GeoPower, veiks eksperimentus gan laboratorijā, gan pazemē, lai stimulētu Zemi ražot vairāk ūdeņraža. Mērķis ir pēc iespējas tuvāk atkārtot dabisko pazemes sistēmu.

Pieprasījums pēc ūdeņraža pieaug, mudinot zinātniekus izpētīt alternatīvus avotus ārpus tradicionālajām metodēm. Jaunākie pētījumi liecina, ka pazemē var būt paslēptas bagātīgas ģeoloģiskā ūdeņraža atradnes, kas spēj apmierināt cilvēces šķidrās degvielas vajadzības gadsimtiem ilgi.

Projekts ietvers urbumu urbšanu un ūdens ievadīšanu ar dzelzi bagātu iežu veidojumos, lai uzsāktu ķīmiskas reakcijas un ražotu vairāk ūdeņraža. Tiks veikti arī pasākumi, lai novērstu to, ka baktērijas patērē jaunizveidoto gāzi.

Doktora Aleksisa Templtona, eksperta pazemes vides pētījumos, vadībā pētnieku grupa rūpīgi uzraudzīs procesu, lai nodrošinātu, ka nav neparedzētu vides seku. Mērķis ir noteikt, vai ģeoloģiskais ūdeņradis ir dzīvotspējīgs un ilgtspējīgs tīras enerģijas avots, ko var nepārtraukti ražot videi atbildīgā veidā.

Šis projekts atbilst CU Boulder Ģeoloģijas zinātņu nodaļas redzējumam, lai atbildīgi izmantotu Zemes dabas resursus un veicinātu ilgtspējīgas enerģijas nākotni nākamajām paaudzēm.

