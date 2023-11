WASP-17 b svešā pasaule: neparastu kvarca mākoņu atklāšana

Plašajā eksoplanetu valstībā WASP-17 b izceļas kā patiesi sveša pasaule. Šis gāzes gigants tika atklāts 2009. gadā un atrodas aptuveni 1320 gaismas gadu attālumā no Zemes, un tam piemīt dažas ievērojamas īpašības, kas to atšķir no mums pazīstamās Saules sistēmas. Tā kā WASP-1.9 b izmērs ir 0.78 reizes lielāks par Jupiteru un masa tikai 17 reizes pārsniedz Jupitera masu, tā tiek uzskatīta par vienu no “pufīgākajām” zināmajām planētām.

Tas, kas patiesi atšķir WASP-17 b, ir tā tuvums savai mātes zvaigznei un no tā izrietošā klasifikācija kā "karsts Jupiters". Pabeidzot orbītu tikai 3.7 Zemes dienās, WASP-17 b atrodas bīstami tuvu savai zvaigznei. Šis tiešais tuvums ne tikai izraisa intensīvu starojumu, bet arī izraisa planētas paisuma un paisuma bloķēšanu, un viena puse pastāvīgi ir vērsta pret zvaigzni, bet otra puse vienmēr ir vērsta pret kosmosu.

Tā kā planēta atrodas tuvu zvaigznei, tās temperatūra paaugstinās līdz aptuveni 1550 kelviniem vai aptuveni 1280 grādiem pēc Celsija dienas pusē. Šīs temperatūras var nebūt tik ekstrēmas kā uz dažām citām eksoplanētām, piemēram, WASP-76 b, kur virsmas temperatūra var sasniegt 2400 grādus pēc Celsija, taču tās joprojām izraisa neparastas parādības.

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST), vismodernākais kosmosa teleskops, kāds jebkad ir palaists, nesen veica revolucionāru atklājumu ap WASP-17 b. Izmantojot savu vidējo infrasarkano staru instrumentu (IRI), JWST atklāja tīra silīcija dioksīda (SiO2) daļiņas jeb kvarcu eksoplanetas atmosfērā. Šī ir pirmā reize, kad kvarcs tiek novērots ap jebkuru eksoplanētu.

Iepriekšējie eksoplanetu atmosfēras novērojumi ir atklājuši ar magniju bagātus silikātus, piemēram, olivīnu un piroksēnu, bet tīrs kvarcs līdz šim nebija atklāts. Rezultāti liecina, ka WASP-17 b atmosfērā novērotais kvarcs var būt pamats lielākiem silikātu graudiem, kas atrodami uz vēsākām eksoplanētām un brūnajiem punduriem.

Eksoplanetu mākoņu sastāva izpēte ir ļoti svarīga, lai izprastu vispārējos apstākļus un veidošanās procesus. Kvarca klātbūtne atmosfērā norāda uz dažādu materiālu uzskaiti vidē un sniedz ieskatu par to, kā tie veido planētu.

Lai gan joprojām ir daudz ko atklāt par kvarca mākoņiem uz WASP-17 b, zinātniekiem ir aizdomas, ka tie galvenokārt pastāv gar terminatora līniju, kas ir robeža starp planētas dienas un nakts malām. Precīzs kvarca daudzums joprojām nav skaidrs, taču ir skaidrs, ka WASP-17 b turpina mūs pārsteigt ar savām citām pasaules īpašībām.

