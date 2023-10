Ekspedīcija Bonkers un Brilliant Fram: drosmīgs zinātnisks piedzīvojums

By

Fram ekspedīcija, ko 1800. gadu beigās vadīja norvēģu pētnieks Fridtjofs Nansens, joprojām ir viena no ievērojamākajām un pārdrošākajām zinātniskajām ekspedīcijām vēsturē. Mērķis bija sasniegt Ziemeļpolu, un tas bija varoņdarbs, kas bija izvairījies no pētniekiem gadsimtiem ilgi aizsalušā Ziemeļu Ledus okeāna nodevīgo apstākļu dēļ.

Atšķirībā no ceļojuma uz Dienvidpolu, kurā bija jāšķērso zeme, Ziemeļpola sasniegšana nozīmēja kuģošanu pa pastāvīgi mainīgu, aizsalušu okeānu. Ledus ploki radīja pastāvīgus draudus, jo, ledus saplūstot, kuģi tiktu saspiesti un saspiesti. Neviens nevarēja atrast veidu, kā pārvarēt šo šķērsli, līdz kuģa avārija Arktikas Krievijas pusē lika atklāt straumi, kas plūda no Krievijas puses uz Kanādas pusi.

Nansens kopā ar skotu kuģu būvētāju Kolinu Ārčeru izstrādāja revolucionāru kuģi ar nosaukumu Fram, kas varētu izturēt ledus spiedienu. Kuģis tika uzbūvēts kā koka augļu bļoda, ar noapaļotu formu un izvelkamu stūri. Tas bija pilnībā izgatavots no cieta ozola un paredzēts, lai paceltos uz augšu, kad to saspiež ledus, ļaujot tam peldēt pa virsmu un straumei to nest virzienā uz Ziemeļpolu.

Apkalpe devās ceļā ar piecu gadu krājumiem un gaidīja, kad ledus tos nogādās galamērķī. Tomēr pēc pusotra gada viņi saprata, ka ir novirzījušies no kursa un, visticamāk, nesasniegs Ziemeļpolu. Nansens un pavadonis nolēma iet staba virzienā, taču ledus kustība padarīja neiespējamu progresu. Galu galā viņiem bija jāatgriežas un jāatrod ceļš atpakaļ uz civilizāciju.

Neskatoties uz to, ka Fram ekspedīcija nesasniedza savu galīgo mērķi, tā bija revolucionāra ar savu pieeju un zinātnisko ieguldījumu. Apkalpe savāca vērtīgus datus par Arktikas ledu, ko neviens cits nebija ieguvis gadsimtu. Mūsdienās to mērījumi joprojām tiek izmantoti zinātniskajos pētījumos.

2019. gadā MOSAIC ekspedīcija mēģināja veikt līdzīgu ceļojumu uz Fram, kā atsauci izmantojot Nansena komandas savāktos datus. Lai gan laika gaitā ledus apstākļi ir mainījušies, Fram ekspedīcijas zinātniskā vērtība joprojām ir nozīmīga.

Fram ekspedīcijas drosme, zinātniskā stingrība un raksturīgā muļķība padara to par ievērojamu nodaļu izpētes vēsturē. Tas kalpo kā apliecinājums cilvēka zinātkārei un vēlmei pārkāpt robežas, pat saskaroties ar grūtībām.

