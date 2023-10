Pirmās miocēna fosilijas Austrumāfrikā izgaismo evolūcijas vēsturi

Starptautiska pētnieku komanda, tostarp Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ģeohronoloģijas un ģeoloģijas programma, ir veikusi aizraujošu atklājumu Austrumāfrikā. Žurnālā iScience publicētajā rakstā komanda ziņo, ka ir atrastas pirmās miocēna zīdītāju fosilijas Gorongosa nacionālajā parkā Mozambikā, kas ir svarīga vieta Āfrikas ekosistēmu evolūcijas izpratnei un tās ietekmei uz hominīnu ciltsrakstu.

Pētījums, ko vadīja doktore Susana Carvalho no Oksfordas universitātes, ir daļa no Paleo-Primate Project Gorongosa, kura mērķis ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību un veicināt attīstību vietējā sabiedrībā. Starp komandas atklājumiem ir fosilie zobi no miocēna perioda, kas ilga no 5 līdz 23 miljoniem gadu un kam bija izšķiroša nozīme Āfrikas pērtiķu izcelsmē.

Turklāt pētnieki varēja noteikt ģeoloģiskā veidojuma Mazambas radiometriskos datumus, rekonstruēt paleoveģetāciju reģionā, pamatojoties uz pedogēniem karbonātiem un fosilajiem mežiem, un aprakstīt dažādas fosilijas, tostarp jūras mugurkaulniekus un bezmugurkaulniekus, rāpuļus, sauszemes zīdītājus un fosilos mežus. piekrastes paleo vide. Jo īpaši viņi atklāja jaunu milzu hiraksu sugu, kas sver no 124 līdz 153 kilogramiem.

Šis revolucionārais pētījums sniedz vērtīgu ieskatu iepriekš neizpētītā Āfrikas reģionā. Marks Sīrs, CENIEH saistītais zinātnieks un Marijas Sklodovskas-Kirī līdzstrādnieks Utrehtas Universitātē, uzsver pētījuma nozīmi, norādot: "Šis pētījums paver pilnīgi jaunu skatu uz Āfrikas reģionu, kas līdz šim bija paleontoloģiski tukšs." Pašlaik Sīrs sava notiekošā projekta ietvaros pēta orbitālo ciklu ietekmi uz nogulumiem Austrumāfrikā.

Kopumā šo miocēna fosiliju atklāšana Austrumāfrikā veicina mūsu izpratni par reģiona evolūcijas vēsturi un atklāj procesus, kas veidoja Āfrikas ekosistēmas un ietekmēja hominīnu attīstību. Pētījumi, kas veikti Gorongosa nacionālajā parkā, uzsver paleontoloģisko pētījumu nozīmi saglabāšanas centienos un kopienas attīstības iniciatīvās.

Avoti:

Renē Bobe et al, pirmās miocēna fosilijas no piekrastes mežiem Austrumāfrikas plaisas dienvidos, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Nodrošina CENIEH

citāts:

Pirmās miocēna fosilijas no piekrastes mežiem Austrumāfrikas plaisas dienvidos (2023, 20. oktobris)

Iegūts 20. gada 2023. oktobrī

no https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html