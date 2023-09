Visuma agrīno gadu izpēte: novērošanas kosmoloģija un radio eksperimenti

Sintiju Čiangu, Makgila universitātes fizikas asociēto profesori, vienmēr ir piesaistījusi darbs ar savām rokām. Šī aizraušanās viņu noveda pie novērošanas kosmoloģijas jomas, kur viņa pēta kosmosa izcelsmi un attīstību, vācot datus par Visuma pirmajiem gadiem.

Čjanas ceļojums uz novērošanas kosmoloģiju sākās, kad viņa apmeklēja Kalifornijas Tehnoloģiju institūta laboratoriju absolventu skolas pieteikšanās procesa laikā. Viņu uzreiz aizrāva vakuuma aprīkojums un kriostati, un viņa zināja, ka vēlas turpināt šo jomu. Pēc doktora grāda iegūšanas viņa pievienojās Planka teleskopa zinātnes komandai, lai pētītu kosmisko mikroviļņu fonu (CMB). Tomēr Chiang vēlējās strādāt pie sava instrumenta izveides.

Apdomājot savus nākamos soļus, Čanga pavadīja gadu Dienvidpolā kā Dienvidpola teleskopa zinātniece ziemas periodā. Viņas laikā viņa sāka interesēties par kosmiskajiem radioviļņiem un pārgāja no kosmisko mikroviļņu izpētes uz kosmiskajiem radioviļņiem. Tagad Chiang koncentrējas uz tādu instrumentu izveidi, izvietošanu un darbību, kas spēj uztvert radiosignālus no agrīnajiem Visuma galvenajiem laikmetiem, īpaši tumšajiem laikmetiem un kosmiskās rītausmas.

Tumšie laikmeti attiecas uz laiku, kad Visums galvenokārt sastāvēja no neitrālas ūdeņraža gāzes. Kosmiskā rītausma notika nedaudz vēlāk, kad veidojās pirmās zvaigznes. Šos laikmetus ir grūti novērot, tāpēc pētniekiem ir jādodas uz attālām vietām uz Zemes, lai samazinātu traucējumus no pārējā kosmosa.

Chiang ar rokām veidoto instrumentu mērķis ir tvert gaismu no pirmā kosmiskā saullēkta un tumšajiem laikiem pirms tā. Pašlaik tikai viena komanda, ko sauc par EDGES, ir ziņojusi par iespējamiem novērojumiem no kosmiskās rītausmas laikmeta, taču to rezultāti joprojām ir jāapstiprina vai jāatspēko no citiem instrumentiem.

Intervijā ar Quanta Chiang apspriež savu pieredzi Dienvidpolā, sava darba specifiku novērošanas kosmoloģijā un aizraušanos ar noslēpumu atrisināšanu, izmantojot zinātniskus pētījumus.

Definīcijas:

Novērošanas kosmoloģija: Visuma izcelsmes, struktūras un evolūcijas izpēte, vācot un analizējot novērojumu datus.

Kosmiskais mikroviļņu fons (CMB): Lielā sprādziena relikts starojums, ko izmanto agrīnā Visuma pētīšanai.

Kosmiskie tumšie laikmeti: Periods agrīnajā Visumā, kad Visums galvenokārt sastāvēja no neitrālas ūdeņraža gāzes, kā rezultātā izveidojās tumšas debesis, kurās nebija zvaigžņu un galaktiku.

Kosmiskā rītausma: Laikmets, kad sāka veidoties pirmās zvaigznes, iezīmējot tumšā laikmeta beigas. Šīs agrīnās zvaigznes atšķīrās no zvaigznēm, kas novērotas mūsdienu Visumā.

21 centimetra līnija: Konkrēts radioviļņu garums, ko izstaro ūdeņraža atomi, ko var izmantot dažādu Visuma vēstures laikmetu pētīšanai.

Avoti:

