The Economist atklāj Kosmosa ekonomikas samitu

The Economist rīko savu pirmo Kosmosa ekonomikas samitu no 11. līdz 12. oktobrim Losandželosā, Kalifornijā. Samita mērķis ir uzsvērt potenciālu un iespējas, ko var sniegt uz kosmosu balstīta ekonomika. Pasākumā uzstāsies vairāk nekā 100 runātāju no dažādām nozarēm, tostarp kosmosa industrijas un citām nozarēm, kas vairāk nekā 60 sesijās dalīsies ar savām idejām par jaunu ārpuspasaules ekonomiku.

Tēmas, kas tiks apspriestas sammitā, ietver kosmosa lidojumu ilgtspējību, kosmosa atkritumu mazināšanu, ražošanu orbītā, Zemes novērošanu un ilgtermiņa kosmosa komercializāciju un izpēti. Mērķis ir veicināt sadarbību un inovācijas, lai veicinātu kosmosa nozari un pilnībā realizētu jaunās kosmosa ekonomikas potenciālu.

Daži nozīmīgi runātāji sammitā ir Pīters Beks, Rocket Lab prezidents un izpilddirektors; Dr Lorija Lešina, NASA reaktīvo dzinēju laboratorijas direktore; Sers Martins Rīss, Apvienotās Karalistes karaliskais astronoms; ASV Kosmosa pavēlniecības ģenerālleitnants Džons E. Šovs; un Dilans Teilors, Voyager Space priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Kosmosa ekonomikas samits nodrošinās platformu komerciālo un valdības kosmosa nozaru līderiem, lai sanāktu kopā un dalītos idejās. Dalībnieki gūs praktisku ieskatu, lai palīdzētu paātrināt inovācijas kosmosa ekonomikā.

“Šodien kosmoss ir ikviena bizness. Nozares straujā paplašināšanās paver milzīgas iespējas sadarboties visās nozarēs,” sacīja Helēna Ponsforda, The Economist tirdzniecības, tehnoloģiju un nozares pasākumu plānošanas nodaļas vadītāja. "Mēs esam priecīgi, ka Kosmosa ekonomikas samits veicinās galvenās sarunas par jaunās telpas visa potenciāla izmantošanu."

Lai iegūtu papildinformāciju un reģistrācijas informāciju, lūdzu, apmeklējiet Kosmosa ekonomikas samita oficiālo vietni.

