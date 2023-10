Aizraujošais Takins: unikāla liellopu suga

By

Takins, zinātniski pazīstams kā Budorcas taxicolor, ir aizraujoša un unikāla liellopu suga. Ir četras takinu pasugas: Butānas takins (B. taxicolor whitei), zeltainais takins (B. taxicolor bedfordi), Mišmi takins (B. taxicolor taxicolor) un Sičuaņas takins (B. taxicolor tibetana). Šīs radības apdzīvo Āzijas Alpu zonas un mežainās ielejas Butānā, Mjanmā, Indijas ziemeļos, Ķīnas centrālajā un dienvidu daļā un Tibetā.

Takina diētu galvenokārt veido sezonāli pieejama veģetācija, piemēram, koku un krūmu lapas. Viņi arī patērē zāli, zaļumus un maigus zarus ziemā, kad viņiem trūkst barības. Takiniem ir savdabīgas fiziskās īpašības, kas atgādina govju, kazu un aitu krustojumu. Viņiem ir aļņiem līdzīgs deguns un īsas, apaļas kājas, kas atbalsta viņu lielos, druknos augumus.

Gan tēviņiem, gan mātītēm ir gnu līdzīgi ragi, kas izplūst no galvas vainaga un izliekas uz augšu. Viņu kažoks atkarībā no pasugas ir no pelēkbrūnas līdz sarkanbrūnai vai šokolādes brūnai. Jāatzīmē, ka zeltainajam takinam ir raksturīga zelta krāsas kažokāda, kas, iespējams, ir iedvesmojusi grieķu mitoloģijas zelta vilnu.

Takini pārvietojas pa kalnainajiem biotopiem, izmantojot savus īpaši pielāgotos šķeltos nagus, ļaujot tiem šķērsot stāvu un akmeņainu reljefu. Vasarā tie veido līdz 300 īpatņu ganāmpulku pārošanai un bagātīgai barības pieejamībai. Tomēr ziemas mēnešos ganāmpulki sadalās mazākās grupās, kurās ir aptuveni 15–30 dzīvnieku. Takinu tēviņi parasti ir vientuļi, izņemot vairošanās sezonu.

Tēviņi iezīmē savu dominējošo stāvokli, izsmidzinot urīnu uz kājām, krūtīm un sejām, radot ožas indikatoru citiem takīniem. Lai gan takiniem ir maz dabisko plēsēju, sniega leopardi var plēst teļus, un tādi plēsēji kā leopardi, tīģeri, vilki un Āzijas melnie lāči dažkārt mērķē uz pieaugušajiem. Takins izmanto klepojošu skaņu, lai brīdinātu ganāmpulku, kad viņi sajūt briesmas, mudinot citus bēgt pa krūmiem un paslēpties.

Diemžēl Starptautiskā Dabas aizsardzības savienība (IUCN) uzskata, ka visas takin pasugas ir neaizsargātas. Jaunākie pētījumi liecina, ka to diapazons var būt mazāks nekā iepriekš lēsts, kas liecina, ka viņiem var būt lielāks apdraudējuma risks, nekā sākotnēji domāts.

Avoti:

– Vladislavs T. Jirouseks/Shutterstock

- Starptautiskā dabas aizsardzības savienība (IUCN)