Biologi pēta mikrobu eikariotus skarbos ģeotermālajos ezeros

Biologi no Sirakūzu universitātes veic pētījumus, lai saprastu, kā mikrobu eikarioti plaukst skarbajos ģeotermālo ezeru apstākļos. Eikarioti ir organismi ar kodolu un citām ar membrānām saistītām organellām. Tie veido ievērojamu daļu no Zemes bioloģiskās daudzveidības ar aptuveni 8.7 miljoniem sugu. Protisti, vienšūnas mikroorganismi, ir liela eikariotu grupa, un to izpēte palīdz izprast sarežģītu dzīvības formu attīstību.

Pētnieki no Sirakūzu Universitātes Bioloģijas katedras, kuru vadīja bioloģijas docente Andžela Oliverio, veica lauka pētījumus Lassenas vulkāniskajā nacionālajā parkā Kalifornijā, kas pazīstams ar savu lielāko ģeotermālo ezeru ASV. Ezers ir ārkārtīgi karsts (~52°C/124°F) un skābs (pH ~2), nodrošinot unikālu vidi poliekstremofilu pētīšanai.

Poliekstremofili ir organismi, kas ir pielāgojušies vairākiem ekstremāliem apstākļiem. Analizējot iepriekšējos pētījumus par mikrobu eikariotiem ekstremālos apstākļos, pētnieki atklāja, ka noteiktas amēbu līnijas bieži tika atrastas augstas temperatūras vidē. Šis atklājums lika viņiem pētīt šīs amēbas, lai gūtu ieskatu par to, kā eikariotu šūnas pielāgojas ārkārtējam karstumam.

Tika konstatēts, ka Lassenas Nacionālā parka ģeotermālajā ezerā ir daudz viena konkrēta amēba, T. thermoacidophilus. Tomēr genoma datu par šo organismu nav. Pētnieki devās uz parku, lai pētītu T. thermoacidophilus un meklētu citus ekstremofīlos eikariotus. Viņi savāca ūdens paraugus no ezera, izmantojot specializētu rīku, un nogādāja tos atpakaļ uz laboratoriju turpmākai analīzei.

Pašlaik komanda izolē atsevišķas šūnas no paraugiem genoma sekvencēšanai un raksturo amēbas, izmantojot mikroskopiju. Pētnieki cer, ka viņu atklājumi veicinās labāku izpratni par to, kā eikarioti pielāgojas ekstrēmām vidēm un, iespējams, atklās, kāda veida vide Visumā var atbalstīt dzīvību.

