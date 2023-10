Pētnieki atrod līdzības starp ātrajiem radio uzliesmojumiem un zemestrīcēm

By

Tokijas universitātes pētnieki ir atklājuši pārsteidzošas līdzības starp atkārtotu ātro radio uzliesmojumu (FRB) statistisko uzvedību un zemestrīcēm. FRB ir intensīvi radioviļņu uzliesmojumi, kas rodas ārpus mūsu galaktikas un parasti ilgst dažas milisekundes. Tomēr astronomi ir novērojuši arī tūkstoš reižu īsākus uzliesmojumus.

Pētījumā, ko veica astrofiziķi Tomonori Totani un Yuya Tsuzuki no Tokijas Universitātes, tika analizēta datu kopa ar 7000 pārrāvumiem no trim atkārtotiem FRB avotiem. Dati tika savākti, izmantojot tādus teleskopus kā Arecibo observatorija Puertoriko un pieci simti metru apertūras sfēriskais teleskops Ķīnas dienvidrietumos. Viens no avotiem, FRB20121102A, atrodas vairāk nekā trīs miljardu gaismas gadu attālumā un bija pirmais atklātais FRB atkārtotājs.

Pētnieki atklāja, ka FRB20121102A uzliesmojumu ierašanās laiki uzrādīja augstu korelācijas pakāpi, un daudzi uzliesmojumi ieradās sekundes laikā viens no otra. Šī korelācija izzuda ilgākā laika posmā, nejauši nonākot sērijām, kas atdalītas ar vairāk nekā sekundi. Uzvedība ir līdzīga tam, kā zemestrīces izraisa sekundārus pēcgrūdienus pēc trīces, bet kļūst neprognozējamas, kad pēcgrūdienu epizode beidzas.

Turklāt pētnieki atklāja, ka FRB “pēcgrūdienu” biežums atbilst Omori-Utsu likumam, kas raksturo zemestrīces pēcgrūdienu rašanos uz Zemes. Viņi atklāja, ka atkarībā no tā avota katram sprādzienam bija 10–50% iespēja izraisīt pēcgrūdienu. Interesanti, ka iespējamība palika nemainīga pat tad, ja FRB aktivitāte pēkšņi palielinājās noteiktā epizodē.

Lai gan pastāv liela atšķirība starp FRB un zemestrīcēm - ar laiku korelēto FRB enerģijas ir pilnīgi nekorelētas - pētnieki šo neatbilstību saista ar ierobežoto dinamisko diapazonu FRB datos salīdzinājumā ar zemestrīcēm.

Šie atklājumi balstās uz iepriekšējiem Ķīnas astronomu pētījumiem 2018. gadā, kas parādīja, ka FRB enerģijas sadalījumu var aprakstīt, izmantojot Gūtenberga-Rihtera zemestrīces likumu.

Pētījums paver iespējas turpmākai kodolmateriālu īpašību izpētei neitronu zvaigznēs, kas varētu sniegt ieskatu FRB izcelsmē. Pētījums tika publicēts Karaliskās Astronomijas biedrības ikmēneša paziņojumos.

