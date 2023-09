Supermasīvie melnie caurumi barojas ātrāk, nekā gaidīts, liecina pētījums

By

Zinātnieku komanda ir atklājusi, ka supermasīvajiem melnajiem caurumiem var būt iepriekš nezināms "piegādes pakalpojums", kas nodrošina tos ar gāzi un putekļiem, kas patērēti daudz ātrāk, nekā tika uzskatīts iepriekš. Šie atklājumi varētu sniegt ieskatu par to, kā šie kosmiskie titāni patērē apkārtējos materiālus un ietekmē galaktiku evolūciju. Pētījums, kas balstīts uz augstas izšķirtspējas 3D simulācijām, atklāja, ka melnie caurumi var patērēt gāzi un putekļus dažu mēnešu laikā, nevis simtiem vai tūkstošiem gadu. Šis ātrais barošanas process var izskaidrot ātrās svārstības, kas novērotas dažos kvazāros, kas ir aktīvo galaktiku spilgti centri. Simulācijas arī parādīja, ka akrecijas diska iekšējā daļa, no kuras nāk lielākā daļa kvazāra gaismas, tiek iznīcināta un pēc tam papildināta, norādot uz haotiskāku barošanas vidi. Turklāt akrecijas disku izlīdzināšana ar melnā cauruma rotāciju, ko iepriekš bija pieņēmuši zinātnieki, var nebūt precīza, tādējādi radot pārdomātu izpratni par supermasīvo melno caurumu barošanas procesu.

Supermasīvi melnie caurumi, kuru masa miljoniem vai miljardiem reižu pārsniedz Saules masu, atrodas vairuma galaktiku centros. Kad tos ieskauj no gāzes un putekļiem izgatavoti akrecijas diski, tie darbina kvazārus, aktīvo galaktiku īpaši gaišos centrus. Melnā cauruma barošanas dinamika ir bijis galvenais jautājums akrecijas diska fizikā, jo izpratne par to, kā gāze sasniedz melno caurumu, sniegtu ieskatu diska ilgmūžībā un spilgtumā. Augstas izšķirtspējas simulācijas, izmantojot superdatoru Summit, ir atklājušas, ka melnā cauruma griešanās izraisītā akrecijas diska sagriešanās un plīsums izraisa diska sadalīšanu iekšējos un ārējos "apakšdiskos". Melnais caurums sāk savu maltīti, aprijot gāzi un putekļus iekšējā diskā, savukārt viela no ārējā diska aizpilda atstātās spraugas. Šis ēšanas, uzpildīšanas un atkārtotas ēšanas process var notikt dažu mēnešu laikā, izraisot daudz ātrāku barošanas ātrumu, nekā tika lēsts iepriekš.

Komandas simulācijas arī apstrīd pieņēmumu, ka akrecijas diski ir saskaņoti ar melnā cauruma rotāciju. Gāze, kas baro šos melnos caurumus, ne vienmēr zina melnā cauruma rotāciju, tādējādi radot nemierīgāku un netīrāku vidi. Lense-Thirring efektam šajā procesā ir nozīmīga loma, izraisot akrecijas disku svārstības un iekšējā apgabala ātrāku griešanos. Diska sistēmas deformācija izraisa sadursmes starp gāzēm no dažādiem reģioniem, tuvinot materiālu melnajam caurumam un galu galā izraisot diska sadalīšanos. Pēc tam iekšējais un ārējais disks attīstās atsevišķi un attīsta dažādas svārstības, kas atgādina žiroskopa gredzenus, nevis rotējošu plāksni.

Šie jaunie ieskati melno caurumu barošanas ātrumos un akrecijas disku dinamikā varētu ietekmēt galaktikas evolūcijas un kvazāru uzvedības izpratni. Viņi izaicina iepriekšējos teorētiskos modeļus un uzsver nepieciešamību pēc turpmākiem pētījumiem un novērojumiem, lai pilnībā izprastu sarežģītos procesus, kas notiek ap supermasīvajiem melnajiem caurumiem Visumā.

