Jauns vēsturisks atklājums: Džeimsa Veba kosmiskais teleskops tver visu laiku tālāko Einšteina gredzenu

By

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST) ir veicis neticamu atklājumu, notverot Einšteina gredzenu, kas ir vistālāk novērotais piemērs. Šī retā parādība, ko paredz Alberta Einšteina relativitātes teorija, notiek, kad masīva priekšplāna objekta gravitācija izkropļo apkārtējo laiku, liekot gaismai no attālākiem objektiem izskatīties izliekta un deformēta, ja to novēroja no Zemes.

Jaunatklātais Einšteina gredzens ar nosaukumu JWST-ER1 atrodas satriecoši 21 miljarda gaismas gadu attālumā un ieskauj blīvu galaktiku, kas joprojām ir noslēpumaina. Parasti gravitācijas lēcas objekti veido lokus vai daļējus gredzenus, bet īsts Einšteina gredzens veido pilnīgu apli, kas notiek tikai tad, ja attālais objekts, priekšplāna objekts un novērotājs ir perfekti saskaņoti.

JWST-ER1 sastāv no divām daļām: JWST-ER1g, kompakta galaktika, kas kalpo kā priekšplāna objekts, un JWST-ER1r, gaisma no tālākas galaktikas, kas veido gaismas gredzenu. JWST-ER1g atrodas aptuveni 17 miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes, savukārt JWST-ER1r atrodas vēl 4 miljardu gaismas gadu attālumā. Šis atklājums pārspēj iepriekšējo rekordu par vistālāk atklāto objektīva objektu, kas atradās aptuveni 14.7 miljardu gaismas gadu attālumā.

Pilns JWST-ER1 gredzens ļāva pētniekiem aprēķināt lēcas galaktikas masu, pētot tā izraisīto telpas-laika izkropļojumu apjomu. Rezultāti atklāja, ka galaktikas masa ir līdzvērtīga aptuveni 650 miljardiem saules, padarot to neparasti blīvu tās izmēram. Lai gan daļu no šīs papildu masas var attiecināt uz tumšo matēriju, kas veido lielāko daļu matērijas Visumā, joprojām ir neizskaidrojama masa, ko nevar izskaidrot tikai ar zvaigznēm vai tumšo vielu.

Zinātnieki pieļauj, ka šajās senajās, vienlīdz blīvajās galaktikās var būt lielāks tumšās vielas daudzums vai lielāks skaits mazas masas zvaigžņu, salīdzinot ar jaunākām galaktikām. Tomēr ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izgaismotu šo intriģējošo noslēpumu.

JWST-ER1 Einšteina gredzena atklāšana papildina pieaugošo Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa revolucionāro novērojumu sarakstu. Šis modernais instruments ir ne tikai notvēris visattālāko jebkad atklāto zvaigzni, bet arī sniedzis nenovērtējamu ieskatu Visuma vecākajās galaktikās, izmantojot gravitācijas lēcas. Kamēr mēs ar nepacietību gaidām jaunus atklājumus, JWST turpina virzīt robežas cilvēku zināšanām un izpratnei par kosmosu.

Avoti:

– [Avota raksta nosaukums] (avots1)

– [Papildu avota nosaukums] (avots2)