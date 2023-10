Pētījumi liecina, ka mātes mikrobiotai ir izšķiroša loma augļa attīstībā

By

Nesenā somu pētījumā, kas publicēts BMC Biology, pētnieki ir atklājuši būtiskas atšķirības gēnu aktivitātē augļa zarnās, smadzenēs un placentā atkarībā no mātes mikrobiotas un to ražotajiem savienojumiem. Šie atklājumi liecina, ka mātes mikrobiota ir izšķiroša viņas pēcnācēju attīstībai un veselībai.

Pirms šī pētījuma maz bija zināms par mehānismiem un mijiedarbību starp mātes mikrobiotu un augļa attīstību. Lai to izpētītu, pētnieki salīdzināja augļus no normālām peļu mātēm ar tiem, kas iegūti no peļu mātītēm bez dīgļiem, kas dzīvo sterilā vidē. Viņi analizēja gēnu ekspresiju un metabolītu koncentrāciju augļa zarnās, smadzenēs un placentā.

Rezultāti atklāja būtiskas atšķirības gēnu ekspresijā starp bezdīgļu un normālu peļu mātīšu augļiem. Zarnās imūnsistēma un saimnieka-mikrobu mijiedarbības gēni bija mazāk aktīvi dīgļu brīvu mātīšu augļos. Turklāt tika novērotas atšķirības gēnu ekspresijā, kas saistīti ar nervu sistēmas attīstību un darbību smadzenēs, kā arī gēnos, kas regulē grūtniecību placentā.

Gēnu ekspresijas atšķirības bija izteiktākas vīriešu kārtas augļiem, kas liecina, ka tie var būt jutīgāki pret mātes mikrobiotas ietekmi. Pētnieki atklāja arī iepriekš nezināmus savienojumus auglim, kas, iespējams, ir mikrobi un ir svarīgi individuālai attīstībai.

Tiek veikti turpmāki pētījumi, lai izpētītu mikrobu metabolītu rašanos citos zīdītājiem un izprastu saimnieka un mikrobu mijiedarbības trūkumu ietekmi agrīnā dzīves posmā. Šī pētījuma rezultāti var palīdzēt labāk izprast noteiktu traucējumu izcelsmi un vadīt turpmākās profilakses un ārstēšanas stratēģijas.

Avoti:

Aleksi Husso et al, Mātes mikrobiotas un mikrobu metabolītu ietekme uz augļa zarnas, smadzenēm un placentu, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Helsinku Universitāte