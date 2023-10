Asteroīda 33 polihimnija: noslēpumaina un īpaši blīva vienība

By

Pētnieki Arizonas Universitātē Tuksonā ir veikuši mulsinošu atklājumu, pētot asteroīdu 33 Polyhymnia. Šis asteroīds, kas nosaukts grieķu svēto himnu mūzas vārdā, ir izraisījis astrofiziķu interesi sava neticamā blīvuma dēļ. Faktiski 33 Polyhymnia ir tik blīva, ka zinātnieki pieļauj, ka tā var sastāvēt no elementiem, kas nav atrodami periodiskajā tabulā.

Iespējamība, ka asteroīdiem ir nezināmas kompozīcijas uz Zemes, ir īpaši nozīmīga tiem, kas iesaistīti kosmosa raktuvēs. Uzņēmumiem, kas interesējas par asteroīdu ieguvi dārgmetālu, piemēram, zelta, iegūšanai, šādu elementu esamība šķiet ļoti intriģējoša.

Pētījumā, kas publicēts The European Physical Journal Plus, pētnieki klasificēja 33 Polyhymnia kā kompaktu ultrablīvu objektu (CUDO) un atklāja, ka tā izmērītais blīvums ir lielāks nekā jebkuram zināmam elementam uz Zemes. Viņi domā, ka šis asteroīds varētu sastāvēt no īpaši smagiem elementiem, kurus cilvēki iepriekš nebija identificējuši.

Šo hipotētisko elementu blīvums būtu pat lielāks nekā osmijam, kas pašlaik ir blīvākais zināmais dabā sastopamais stabilais elements. Ar atomu skaitu aptuveni 164 šie elementi pēc blīvuma pārspētu osmiju.

Arizonas Universitātes komanda pētīja to elementu īpašības, kuru atomu skaits ir lielāks nekā periodiskajā tabulā. Lai gan viņi pārbaudīja elementus, piemēram, osmiju un citus, kas ir mākslīgi ražoti ar lielāku atomu skaitu, viņi nevarēja atrast nevienu ar masas blīvumu, kas varētu būt par iemeslu 33 Polyhymnia novērojumiem.

Pētnieki ierosināja, ka, ja supersmagie elementi ir pietiekami stabili, tie potenciāli varētu pastāvēt blīvu asteroīdu, piemēram, 33 Polyhymnia, kodolos. Tas paver aizraujošas iespējas tālākai izpētei un izpratnei par asteroīdu sastāvu mūsu Saules sistēmā.

NASA nesenie centieni pētīt un iegūt paraugus no asteroīdiem saskan ar Arizonas Universitātes atklājumiem. Veiksmīga pirmā asteroīda parauga atgūšana no asteroīda Bennu, kā arī kosmosa kuģa Psyche palaišana, lai pētītu metālisko asteroīdu Psyche, uzsver šo debess ķermeņu izpētes nozīmi. Šīs misijas varētu sniegt vērtīgu ieskatu asteroīdu veidošanā un sastāvā, atklājot mūsu Saules sistēmas agrīno vēsturi.

