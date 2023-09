Apskatiet iespaidīgo ziemeļblāzmu Īrijā un Ziemeļīrijā

Ziemeļblāzmu, kas ir viens no satriecošākajiem dabas skatiem pasaulē, var redzēt dažādās vietās visā Īrijā un Ziemeļīrijā. Lai gan nav nekādu garantiju, ka varēsim redzēt šo lielisko gaismas šovu, 23. septembrī gaidāmais ekvinokcija var nodrošināt labākas izredzes, uzskata žurnāla Astronomy Ireland redaktors Deivids Mūrs. Apstākļi Zemes magnētiskajā laukā un planētas slīpums šajā laikā palielina iespēju redzēt polārblāzmu.

Ziemeļīrijas lauku ziemeļu piekraste tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām gaismas novērošanai, jo tālumā nav pilsētas gaismas un no skata paveras skats uz Atlantijas okeānu. Mayo, no kura arī paveras skats uz okeānu, ir vēl viena laba vieta, kur pamanīt ziemeļblāzmu. Tomēr skaidras debesis ir būtiskas skatīšanai no jebkuras vietas valstī.

Polārblāzmas process sākas ar saules uzliesmojumiem uz saules, kas kosmosā izdala miljardiem tonnu radiācijas. Šīs atomu daļiņas sasniedz Zemes atmosfēru pēc aptuveni divām dienām, un Zemes magnētiskais lauks tās velk uz ziemeļu un dienvidu polu. Saduroties ar atomiem un molekulām atmosfērā, tie rada dinamiskas krāsas, kas raksturo ziemeļblāzmu.

Gaismas intensitāte ir atkarīga no daļiņu aktivitātes, un ap Ziemeļpolu veidojas tipiska ovāla forma. Retos gadījumos, kad notiek liels saules sprādziens, gredzens izplešas un var sasniegt pat Īriju. Lai palielinātu iespēju aplūkot polārblāzmu, ir ļoti svarīgi atrasties tālāk no cilvēka radītām gaismām. Dzīvojot pilsētā vai pilsētā, iespējams, var tikai ieskatīties galvenajās izstādēs, savukārt tumšākas vietas laukos piedāvā labāku skatu.

Astronomy Ireland nodrošina polārblāzmas brīdinājuma pakalpojumu, kas katru dienu sniedz jaunāko informāciju par debess apstākļiem un iespēju redzēt ziemeļblāzmu. Ir svarīgi atzīmēt, ka polārblāzmu var redzēt jebkurā nakts laikā, un tā ilgums svārstās no dažām stundām līdz visai naktij.

Lai gan laikapstākļi Īrijā bieži rada izaicinājumus, nākamie gadi ir daudzsološi, lai redzētu ziemeļblāzmu, jo saules aktivitātes maksimums sasniegs 2025. gadā. Tāpēc sekojiet līdzi debesīm un ceriet uz skaidrām naktīm, lai piedzīvotu šo brīnišķīgo brīnišķīgo dabu. iedvesmojoša dabas parādība.

Avoti:

– Žurnāls Astronomy Ireland