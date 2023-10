Eta Carinae dinamiskā vide, kas atklāta Čandras rentgenstaru observatorijā Timelapse

Čandras rentgenstaru observatorija, kas tika uzsākta 1999. gadā, ir sniegusi aizraujošu ieskatu kosmosā ar saviem novērojumiem rentgena viļņu garumos. Starp tās atklājumiem ir Eta Carinae zvaigžņu sistēma, kas 19. gadsimtā piedzīvoja nozīmīgu notikumu, kas pazīstams kā "Lielais izvirdums". Tagad, izmantojot divu gadu desmitu Čandras datus, ir izveidots timelapse video, kas demonstrē dinamisko vidi, kas ieskauj divas Eta Carinae zvaigznes.

Eta Carinae, kas atrodas aptuveni 7,500 gaismas gadu attālumā no Zemes, ir pazīstama ar savu satriecošo Karīnas miglāju, kas tika attēlots vienā no Webb kosmiskā teleskopa sākotnējiem attēliem. Timelapse video ir apkopots no Chandra kadriem, kas uzņemti 1999., 2003., 2009., 2014. un 2020. gadā. Tajā ir izceltas divas zvaigznes, kas izstaro augstas enerģijas rentgena starus, kas attēlotas kā zila gaisma centrā, bet apkārtējie oranžie apgabali attēlo spilgti rentgena stari no miglaina gāzes mākoņa, kas aptver zvaigznes.

Nesen pētnieku komanda publicēja pētījumu The Astrophysical Journal, kur viņi tieši mēra rentgena apvalka paplašināšanos, kas ieskauj Eta Carinae un tās apjomīgos gāzes mākoņus. Viņi identificēja vājo rentgena apvalku kā sprādziena vilni no Lielā izvirduma 1840. gados. Šis atklājums sniedz jaunu ieskatu Eta Carinae vēsturē, izgaismojot aspektu, kas iepriekš nebija zināms.

Lielā izvirduma laikā Eta Carinae izmeta ievērojamu daudzumu materiāla, izmetot no 10 līdz 45 reizēm lielāku par Saules masu. Šis materiāls veidoja sfēriskus gāzes mākoņus, kas pazīstami kā Homunculus miglājs. Pētnieki atklāja, ka rentgenstaru apvalks, kas ieskauj zvaigžņu sistēmu, iespējams, cēlies no Lielā izvirduma, tāpat kā Homunculus miglājs. Korpusa forma norāda, ka tas kopā ar Homunculus un spožo iekšējo gredzenu radās zvaigžņu sistēmas izvirdumu rezultātā.

Komanda ierosināja, ka Lielais izvirdums, iespējams, bija divi atsevišķi sprādzieni: pirmkārt, zema blīvuma gāzes uzliesmojums, kas izstaro rentgena starus, kam sekoja blīvas gāzes izmešana, kas veidoja Homunculus miglāju. Turklāt viņi ierosināja, ka Lielo izvirdumu varētu būt izraisījusi zvaigžņu saplūšana, norādot, ka Eta Carinae kādreiz bija trīskāršu zvaigžņu sistēma, pirms tā kļuva par bināro sistēmu, kāda tā ir šodien.

Lai gan timelapse video sniedz aizraujošu kosmosa dinamiskās dabas demonstrāciju, turpmākie novērojumi var sniegt papildu ieskatu Lielā izvirduma izcelsmē. Tomēr šis video kalpo kā valdzinošs vizuālais attēlojums, demonstrējot ievērojamo vidi, kas ieskauj Etu Carinae.

Avots:

– Čandras rentgenstaru observatorija

– Veba kosmiskais teleskops

– Astrofizikas žurnāls