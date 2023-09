Izrāvieni TRAPPIST-1 eksoplanetārās sistēmas izpētē

By

Pētnieki no Monreālas Universitātes ir panākuši ievērojamu progresu TRAPPIST-1 eksoplanētu sistēmas izpratnē. Šī sistēma, kas sastāv no septiņām Zemes izmēra eksoplanētām, jau sen ir ieinteresējusi zinātniekus un radījusi cerības atrast potenciāli apdzīvojamu vidi ārpus mūsu Saules sistēmas.

Doktorantūras studentes Olīvijas Limas vadītā komanda izmantoja Džeimsa Veba kosmisko teleskopu (JWST), lai novērotu TRAPPIST-1 b, eksoplanetu, kas riņķo vistuvāk sistēmas zvaigznei. Šie novērojumi bija daļa no lielākās Kanādas vadītās General Observers (GO) programmas JWST pirmajā darbības gadā. Pētnieki novēroja arī trīs citas sistēmas planētas: TRAPPIST-1 c, g un h.

Izmantojot pārraides spektroskopijas paņēmienu, pētnieki analizēja centrālās zvaigznes gaismu, kad tā tranzīta laikā šķērsoja TRAPPIST-1 b atmosfēru. Tas viņiem ļāva identificēt molekulas un atomus, kas atrodas eksoplanetas atmosfērā.

Viens no galvenajiem pētījuma atklājumiem bija zvaigžņu piesārņojuma nozīmīgā loma, kas attiecas uz pašas zvaigznes iezīmju ietekmi uz eksoplanetas atmosfēras mērījumiem. Komanda atrada pārliecinošus pierādījumus tam, ka zvaigžņu piesārņojums veido TRAPPIST-1 b un, iespējams, citu sistēmas planētu pārraides spektrus. Zvaigžņu darbība, piemēram, tumši plankumi, spilgtas fakulas un uzliesmojuma notikumi, var radīt “spoku signālus”, kas var sajaukt eksoplanetas atmosfēras novērojumus.

Pētījumā uzsvērts, cik svarīgi ir ņemt vērā zvaigžņu piesārņojumu, plānojot turpmākos eksoplanētu sistēmu novērojumus. Tas ir īpaši svarīgi sistēmām, piemēram, TRAPPIST-1, kas griežas ap sarkano pundurzvaigzni, kas pazīstama ar savu aktīvo dabu.

Sistēmas TRAPPIST-1 turpmāka analīze joprojām turpinās, un paredzams, ka vairāk novērojumu un datu uzlabos mūsu izpratni par šīm intriģējošajām eksoplanetām ​​un to iespējamo apdzīvojamību.

