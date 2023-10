Einšteina relativitātes teorija: kārtējo reizi pierādīta taisnība, jo ir apstiprināts, ka M87 supermasīvais melnais caurums griežas

By

Zinātnieki ir vēl vairāk apstiprinājuši Einšteina relativitātes teoriju, nesen atklājot, ka M87 supermasīvais melnais caurums patiešām griežas, kā paredzēts. Melnais caurums M87 galaktikas centrā ir astronomisks behemots, kas sver 6.5 miljonus reižu vairāk nekā Saule. Tas kalpo kā gravitācijas enkurs visai galaktikai.

Viena no galvenajām vispārējās relativitātes teorijas prognozētajām parādībām ir kadru vilkšana, kurā rotējošs melnais caurums izdara intensīvu gravitācijas spiedienu uz apkārtējo telpu. Tiek uzskatīts, ka šis efekts ir atbildīgs par relativistisku strūklu, spēcīgu enerģētiskas plazmas plūsmu izveidi, kas var pārvietoties milzīgus attālumus ar gandrīz gaismas ātrumu.

Lai pārbaudītu Einšteina prognozi, pētnieku komanda Cui Yuzhu vadībā no Ķīnas Zinātņu akadēmijas koncentrējās uz M87 izplūstošo relatīvo strūklu izpēti. Novērojot un analizējot radiodatus no teleskopiem visā pasaulē, tostarp no VLBA, EAVN un Ķīnas Tianma radioteleskopa, komanda atklāja, ka strūkla nav saskaņota ar melnā cauruma griešanās asi un uzrādīja šūpojošu kustību, kas pazīstama kā precesija.

Šī precesija, kas notiek 11 gadu ciklā, sniedz pierādījumus par melnā cauruma griešanos un vēlreiz atbalsta vispārējās relativitātes prognozes. Tomēr precīzs griešanās ātrums un kadru vilkšanas ietekme uz apkārtējo akrecijas disku joprojām nav skaidrs, un tas prasa turpmāku izmeklēšanu.

Cui Yuzhu pauda sajūsmu par šo nozīmīgo atklājumu un uzsvēra, cik svarīgi ir uzkrāt augstas izšķirtspējas datus ilgākā laika periodā, lai sasniegtu šādu sasniegumu. Ar šo apstiprinājumu par M87 griešanās melno caurumu, zinātnieki turpinās savus meklējumus, lai izprastu melnā cauruma dinamikas sarežģītību un meklētu līdzīgas parādības citās galaktikās.

Noslēgumā jāsaka, ka Einšteina relativitātes teorija vairāk nekā gadsimtu pēc tās izveides turpina izturēt stingras pārbaudes un atkal uzvar. Tas kalpo kā apliecinājums Einšteina revolucionārā darba spožumam un ilgstošajai aktualitātei.

Avots: Yuzhu Cui et al.