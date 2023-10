SpaceX palaidīs vēl 22 Starlink satelītus Doubleheader kosmosa lidojumā

By

SpaceX gatavojas kosmosa lidojuma dubultgalvenei, gatavojoties vēl 22 Starlink interneta satelītu palaišanai. Šīs dubultgalvas pirmais posms notiks šovakar, 8. oktobrī, un Falcon 9 raķetei ir plānots pacelties no Kanaveralas zemesraga kosmosa spēku stacijas plkst. 9:06 EDT. Palaišanai ir pieejamas arī četras rezerves iespējas.

Palaišanai un misijai var sekot tiešraidē, izmantojot SpaceX kontu X (agrāk Twitter), un pārklājums sākas piecas minūtes pirms pacelšanās. Ja viss noritēs saskaņā ar plānu, Falcon 9 pirmais posms atgriezīsies uz Zemes un nolaidīsies vertikāli uz SpaceX bezpilota kuģa A Shortfall of Gravitas aptuveni 8.5 minūtes pēc palaišanas. Šis konkrētais Falcon 9 pirmais posms jau ir pabeidzis 14 pacelšanās un nosēšanās, tostarp nosūtot astronautus uz NASA Starptautisko kosmosa staciju.

Aptuveni 65 minūtes pēc palaišanas 22 Starlink satelīti tiks izvietoti no Falcon 9 augšējās pakāpes zemajā Zemes orbītā. Pēc šīs palaišanas būs vēl viena Starlink misija no Rietumkrasta plkst. 3:23 EDT. Šis būs gada 71. un 72. orbitālais starts SpaceX, un lielākā daļa no tiem ir veltīti Starlink megakonstelācijas paplašināšanai.

Starlink megakonstelācija pašlaik sastāv no vairāk nekā 4,830 funkcionējošiem satelītiem, un tā ir vērsta uz interneta piekļuves nodrošināšanu nepietiekami apkalpotajos apgabalos visā pasaulē. SpaceX turpina progresēt satelītu interneta savienojamības jomā, un šīs gaidāmās palaišanas vēl vairāk veicina to ambiciozo mērķu sasniegšanu.

Avoti:

Avots: Space.com — “SpaceX šovakar ar rekordlielu lietotu raķeti palaist vēl 22 Starlink satelītus”