SpaceX palaidīs Falcon 9 raķeti ar Starlink satelītiem

SpaceX plāno palaist raķeti Falcon 9 no Vandenbergas kosmosa spēku bāzes pirmdien, 11. septembrī, plkst. 11:57. Raķete nesīs 21 Starlink satelītu, kas ir daļa no SpaceX ātrgaitas platjoslas satelīta interneta pakalpojuma.

Ja sākotnējā palaišana tiek aizkavēta, SpaceX ir rezerves palaišanas iespējas otrdien un trešdien. Uzņēmuma mērķis ir nolaist raķetes pirmā posma pastiprinātāju uz bezpilota kuģa Of Course I Still Love You Klusajā okeānā, kas būs 11. lidojums šim konkrētajam pastiprinātājam.

Palaišanas tiešraide būs pieejama SpaceX profilā vietnē X (iepriekš Twitter) apmēram piecas minūtes pirms pacelšanās.

Starlink ir SpaceX vērienīgs projekts, lai izveidotu globālu satelīta interneta konstelāciju. Šie mazie satelīti, kas katrs sver aptuveni 260 kg, tiks izvietoti zemās Zemes orbītā, lai nodrošinātu ātrgaitas un zema latentuma interneta savienojumu visā pasaulē. Izvietojot 21 papildu satelītu, SpaceX paplašinās savu Starlink floti, lai uzlabotu augošo platjoslas interneta pakalpojumu.

SpaceX atkārtoti lietojamā Falcon 9 raķešu tehnoloģija ļauj veikt rentablus startus kosmosā, atgūstot un atkārtoti izmantojot raķetes pirmo pakāpi. Uzņēmums ir sasniedzis nozīmīgus pavērsienus pastiprinātāju nosēšanās un atkārtotas palaišanas jomā, parādot potenciālu samazināt palaišanas izmaksas un palielināt piekļuvi kosmosam.

