SpaceX Falcon 9 raķete palaist 21 Starlink satelītu

Plānots, ka SpaceX Falcon 9 raķete orbītā no Kalifornijas Vandenbergas kosmosa spēku bāzes palaidīs 21 interneta satelītu Starlink. Palaišana ir paredzēta šodien agri no rīta, raķetei paceļoties pulksten 3:47 pēc EDT. Tomēr, ja laiks neizdodas, ir pieejamas trīs rezerves iespējas.

Palaišana tiks pārraidīta tīmeklī vietnē X, kas agrāk bija pazīstama kā Twitter, un pārraide sāksies aptuveni piecas minūtes pirms pacelšanās. Ja viss noritēs, kā plānots, Falcon 9 pirmais posms droši atgriezīsies uz Zemes, aptuveni 8.5 minūtes pēc palaišanas nolaižoties uz drona kuģa “Of Course I Still Love You”. Šīs konkrētās raķetes pirmais posms jau ir pabeidzis 16 lidojumus, kas ir tikai viens no SpaceX atkārtotās izmantošanas rekordiem.

21 Starlink satelīts tiks izvietots no Falcon 9 augšējās pakāpes aptuveni 62.5 minūtes pēc palaišanas. Šī palaišana iezīmē 75. orbitālo misiju SpaceX 2023. gadā, jo uzņēmuma mērķis ir sasniegt 100 lidojumus līdz gada beigām un 144 lidojumus 2024. gadā.

SpaceX galvenā uzmanība šogad ir bijusi Starlink megakonstelācijas izveide, kuras mērķis ir nodrošināt globālu interneta pārklājumu. Pašlaik Starlink sastāv no gandrīz 4,900 funkcionējošiem satelītiem, un šis skaits turpinās pieaugt arī nākotnē.

